Мы влюблённые друг в друга: Пугачёва и Галкин* раскрыли секрет своего брака в Юрмале

Алла Пугачёва и Максим Галкин* на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в Юрмале ответили на вопрос о том, как им удаётся сохранять любовь на протяжении многих лет. Вопреки ожиданиям, секрет их союза оказался прост: они не задумываются об этом, а просто продолжают любить друг друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

На вопрос журналистки о том, как двум творческим людям годами оставаться влюблёнными, Галкин первым ответил, что они не думают об этом. Затем Пугачёва посмотрела на мужа и с улыбкой заявила: "Мы влюблённые друг в друга". Галкин поддержал супругу, добавив, что это не составляет никакой проблемы.

"А мы не думаем об этом", — сказал Галкин.

"Мы влюблённые друг в друга", — заявила Пугачёва.

"Это не составляет никакой проблемы", — добавил комик.

При этом Пугачёва появилась на публике с тростью, на которую опиралась при ходьбе. Позже она призналась, что четыре месяца была обездвижена из-за травмы — упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Сейчас она берёт трость только для уверенности, когда вокруг много людей.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Пугачёва сохраняет оптимизм. В интервью она также призналась, что главная ценность для неё - это семья.

"Там, где семья, там всё. Понимаете, когда в семье всё хорошо, то в любой стране, в любом положении — финансовом или моральном — ты всегда находишь силы".

Она также отметила, что любит тишину, которая в их доме бывает редко из-за детей, гостей и музыки.

Видео общения пары с журналисткой вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Некоторые пользователи с иронией высказались о разнице в возрасте между супругами, другие раскритиковали журналистку за формулировку вопроса.

Алла Пугачёва, которая сейчас восстанавливается после травмы и передвигается с тростью, расширила штат прислуги в арендуемом особняке в Юрмале: теперь за порядком следят две домработницы, нанят повар и садовник.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста