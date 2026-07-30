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Сын Мота оказался не по годам развит: увлечение историей привело к созданию домашнего кружка

Шоу-бизнес

Певец Мот в эфире "Авторадио" рассказал о необычных увлечениях своего восьмилетнего сына Соломона. Артист признался, что август для него имеет особенное значение, ведь именно в этом месяце его наследник появился на свет, а август является восьмым месяцем года.

Рэпер Мот
Фото: instagram by личный аккаунт Мота в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Мот

По словам Мота, его сын — человек с широким кругом интересов. Ведущие поинтересовались горловым пением и монгольской музыкой, однако, как выяснилось, увлечения мальчика уходят гораздо глубже. Соломон всерьёз увлёкся историей, и его интерес начался с собственного имени.

"Ему нравится, так как он понимает силу своего имени. Он заинтересовался царём Соломоном. Потом все это начало перерастать в интерес к другим крупным историческим личностям. Мы изучили от корки до корки Наполеона, потом Цезаря, ещё много разных других персонажей", — рассказал певец.

Мальчик настолько погружён в историю, что даже организовал собственный домашний кружок. Как с иронией заметил отец, сын "восседает один дома", и он не удивится, если однажды застанет его парящим в позе лотоса. Семья сохраняет и творческий подход к увлечению сына: однажды Соломон и его отец запечатали письмо сургучной печатью, причём мальчик использовал именную печать с буквой "С" и сообщил отцу, что получил послание от самого Сигизмунда.

Кроме исторических изысканий, в семье Мота не обходится и без футбольных баталий. Отец и сын поддерживают разные испанские команды, поэтому матчи "Эль-Класико" для них — настоящее семейное противостояние. Однако есть у них и общая традиция: во время крупных турниров они вместе заполняют большую таблицу.

Ранее Оксана Самойлова рассказывала, как её дети однажды испортили бассейн на круизном лайнере, назвав это "самой дорогой шалостью" наследников, но отказалась вдаваться в подробности, поскольку считает эту историю "постыдной".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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