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Так больше никто в роду не умеет: характер единственной внучки заставил певицу Ларису Долину всерьёз задуматься

Шоу-бизнес

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о личной жизни своей 14-летней внучки Александры.

Лариса Долина
Фото: Wikipedia by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Лариса Долина

По словам певицы, у девочки уже была первая любовь, но она приняла решение расстаться с молодым человеком. В семье принято обсуждать все проблемы вместе — звёздная бабушка, мама и Саша привыкли делиться переживаниями на "женсовете".

По словам Долиной, она отнеслась к выбору внучки с пониманием и поддержкой. Певица призналась, что мальчик ей понравился, и она посоветовала Саше не торопиться с решениями, но девочка всё равно попрощалась с ним. Бабушка назвала внучку очень жизнерадостной и оптимистичной — в отличие от себя самой.

"Любовь у неё была, мальчик какой-то. Но она с ним попрощалась. Я сказала ей: "Не торопись, хороший мальчик, мы его принимаем". Она сказала, что подумает. Она у нас такая: не плачет в подушку, очень жизнерадостная и с очень оптимистичным характером девочка, что меня очень радует. Я не такая совершенно", — поделилась Лариса Долина в интервью ТВ Mail.

Артистка также рассказала, что внучка с удовольствием носит вещи, которые уже не подходят бабушке по размеру. Сама Долина радуется, когда видит, что любимые наряды получают вторую жизнь, а Саша не стесняется ходить в них.

Ранее Лариса Долина заявляла о желании снять байопик по мотивам своей жизни и рассказывала, что переговоры о создании фильма или сериала уже ведутся.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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