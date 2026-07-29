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Бокал вина каждый вечер стал ловушкой: жизнь Юлии Бордовских в США привела к тяжёлым последствиям

Шоу-бизнес

Юлия Бордовских, известная телеведущая, впервые публично призналась, что в определённый период её жизни у неё начала развиваться зависимость от алкоголя. Это произошло во время её жизни в США, где она каждый вечер выпивала бокал вина, даже не подозревая, что это начало серьёзной проблемы.

Юлия Бордовских
Фото: instagram by личный аккаунт Юлии Бордовских в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Бордовских

По словам 57-летней телеведущей, от тяги к спиртному её фактически спас развод с мужем — бизнесменом Алексеем Кравцовым. Вместо того чтобы заливать горе вином, она пошла учиться и многое поняла о себе. Бордовских назвала алкоголь "разрушителем", от которого она плохо себя чувствует и мучается с отёками по утрам.

"Когда я жила в Америке, я каждый вечер выпивала бокал вина, и я представить себе не могла, что это начиналась та самая зависимость", — призналась Бордовских на YouTube-канале "Про здоровое общество".

Она отметила, что уже три года не пьёт, хотя раньше любила красное вино, содержала винный клуб и организовывала винные туры, утверждая, что бокал красного вина ежедневно полезен для работы сердца. Сейчас телеведущая полностью пересмотрела свои привычки и называет отказ от алкоголя одним из главных решений в своей жизни.

Ранее Татьяна Лазарева* рассказала, как в 2009 году случайно прочитала сообщения в телефоне мужа Михаила Шаца** и узнала об изменах, а также обвинила Ксению Собчак в том, что та запустила слухи о её алкоголизме после интервью "Комсомольской правде".

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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