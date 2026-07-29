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Ни одного квадратного метра: Земфира* окончательно обнулила свои активы в Москве

Шоу-бизнес

Певица Земфира* продала свой последний объект недвижимости в России, избавившись от подвального помещения, которым владела почти 20 лет.

Земфира
Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Земфира

Как сообщает Telegram-канал SHOT, сделка с коммерческим помещением на 5-й Магистральной улице в Москве была завершена несколько месяцев назад, и теперь у него появился новый собственник.

Артистка владела подвалом площадью 134 квадратных метра с 2007 года и планировала оборудовать там звукозаписывающую студию. Однако после отъезда из России помещение долгое время оставалось невостребованным. Сейчас подвал пустует — на объекте успели заменить входную дверь: вместо прежней белой установили чёрную с глазком и ручкой.

Продажа подвала стала завершающим этапом в процессе отказа певицы от активов в РФ. Однако, по данным источников, у Земфиры сохраняются сбережения на российских накопительных счетах; их объём после начала СВО превышал 30 миллионов рублей.

Ранее блогер Илья Варламов* предупреждал, что многие планирующие эмиграцию недооценивают расходы на медицину, особенно на стоматологию, которая в Европе и США превращается в финансовую яму.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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