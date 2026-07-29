У комика-иноагента и его жены родилась дочь в США: что известно о первенце Поперечного*

Стендап-комик Данила Поперечный* и его супруга Полина Чистякова впервые стали родителями.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Поперечный*

У пары родилась дочь, которую назвали Мишель. Радостной новостью молодые родители поделились в социальных сетях, опубликовав фотографии из роддома и сообщив, что девочка появилась на свет 27 июля.

Для Поперечного и Чистяковой рождение Мишель стало долгожданным и важным событием. Сейчас они привыкают к новому статусу и первым дням жизни дочери, признаваясь, что пока "почти ничего не соображают", но уже безумно любят малышку.

"27.07 мы стали мамой и папой чудесной девочки Мишель. Мы ещё пытаемся прийти в себя и пока почти ничего не соображаем, но одно нам стало понятно с первого взгляда — мы уже безумно любим нашу Мишу", — написали Поперечный и Чистякова.

Напомним, Данила Поперечный и его жена Полина Чистякова эмигрировали из России в США в январе 2023 года. Ранее комик рассказывал о разочаровании в жизни в Америке, называя Лос-Анджелес "помойкой" и жалуясь на неоправданные ожидания.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста