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У комика-иноагента и его жены родилась дочь в США: что известно о первенце Поперечного*

Шоу-бизнес

Стендап-комик Данила Поперечный* и его супруга Полина Чистякова впервые стали родителями.

Данила Поперечный*
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Данила Поперечный*

У пары родилась дочь, которую назвали Мишель. Радостной новостью молодые родители поделились в социальных сетях, опубликовав фотографии из роддома и сообщив, что девочка появилась на свет 27 июля.

Для Поперечного и Чистяковой рождение Мишель стало долгожданным и важным событием. Сейчас они привыкают к новому статусу и первым дням жизни дочери, признаваясь, что пока "почти ничего не соображают", но уже безумно любят малышку.

"27.07 мы стали мамой и папой чудесной девочки Мишель. Мы ещё пытаемся прийти в себя и пока почти ничего не соображаем, но одно нам стало понятно с первого взгляда — мы уже безумно любим нашу Мишу", — написали Поперечный и Чистякова.

Напомним, Данила Поперечный и его жена Полина Чистякова эмигрировали из России в США в январе 2023 года. Ранее комик рассказывал о разочаровании в жизни в Америке, называя Лос-Анджелес "помойкой" и жалуясь на неоправданные ожидания. 

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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У комика-иноагента и его жены родилась дочь в США: что известно о первенце Поперечного*
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