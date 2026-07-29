Предел человеческой выносливости пройден: госпитализация МакSим изменила её ближайшие планы

Певица МакSим, пережившая тяжёлую утрату и экстренную госпитализацию, наконец вернулась домой.

Фото: commons.wikimedia.org by DINARA SATZHAN / ДИНАРА САТЖАН, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ МакSим

19 июля артистка сообщила в соцсетях о смерти своего отца, который долгие годы боролся с онкологией. Переживания стали для неё тяжёлым ударом и серьёзно отразились на здоровье — ей пришлось отменить запланированный концерт и лечь в больницу.

После выписки певица впервые вышла на связь с поклонниками, поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своём самочувствии. По словам МакSим, госпитализация была краткосрочной, сейчас она находится под наблюдением врачей, рядом с ней близкие люди.

"Спасибо всем за ваши сообщения, поддержку и переживания. Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие", — сообщила МакSим.

Артистка подчеркнула, что сейчас чётко следует всем предписаниям врачей и старается не перегружать организм, чтобы как можно скорее восстановиться. Она также поблагодарила поклонников за их переживания и пообещала вернуться к работе, как только позволит здоровье.

Напомним, летом 2021 года МакSим пережила клиническую смерть из-за обширной пневмонии, проведя несколько недель в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ. После больницы у певицы полностью выпали волосы, и она долго носила парики.