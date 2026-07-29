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Сил хватает только на троих: Регина Тодоренко выдвинула жёсткое условие для четвёртого ребёнка

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко, воспитывающая вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, троих сыновей, в подкасте "До звезды" откровенно рассказала о бытовых трудностях и призналась, что мечтает о дочери. При этом она честно признаётся, что уже сейчас с трудом справляется с тремя мальчиками.

Регина Тодоренко
Фото: Канал t.me/todorenkoregina by Скриншот канала t.me/todorenkoregina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

Младший сын пары родился в сентябре 2025 года, и с его появлением жизнь семьи кардинально изменилась. Теперь им банально не хватает места: они не помещаются в одно купе поезда или в обычное такси. Сама Тодоренко шутит, что к материнскому капиталу стоило бы выдавать дополнительные квадратные метры.

Звезда не скрывает, что "зашивается" с тремя мальчиками, и без посторонней помощи ей не обойтись. Активно помогают няни, которые освобождают её от готовки и бытовых дел, позволяя просто выдохнуть и провести время с детьми. По иронии судьбы, на работе, по словам Тодоренко, она фактически отдыхает и заряжается энергией.

Несмотря на все сложности, ведущая не прочь снова родить, но только при одном условии.

"Но девочку очень хочу. Очень! Но только естественным путем. Если суждено быть мамой мальчиков, я тоже счастлива. Пока что моего жизненного ресурса хватает на троих сыновей и одного мужа", — призналась Тодоренко.

Напомним, в конце июля Регина Тодоренко рассказывала об отдыхе с детьми в Баку, где старшие сыновья уже играли в падел, а десятимесячный малыш пока только наблюдал. Ранее она также делилась историей о том, как её семилетний сын Михаил самостоятельно уехал в Санкт-Петербург к подружкам, которые его мотивируют.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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