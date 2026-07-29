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Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте

Шоу-бизнес

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова прокомментировала громкий развод Дмитрия Диброва, который год назад расстался с женой Полиной после 16 лет брака. Сябитова не стала осуждать 66-летнего телеведущего за его тягу к молодым женщинам, но выразила ему искреннее сочувствие.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

По словам Сябитовой, она не осуждает Диброва, но считает, что ему пора вспомнить о возрасте и принять, что не всё можно себе позволить. Она также отметила, что в отношениях нет универсальных правил, а долгий союз между партнёрами с большой разницей в возрасте возможен лишь при стабильных договорённостях.

"Диброва совершенно не осуждаю. Мне его просто чисто по-человечески жалко. Он опять выбирает молодых — ему этого хочется, но уже просто нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не всё ты можешь себе позволить", — сказала Сябитова в беседе с KP. RU.

Телеведущая также обратила внимание на то, что разница поколений неизбежно влечёт за собой расхождения во взглядах. При этом она подчеркнула, что если молодая женщина остаётся с пожилым мужчиной надолго, значит, система договорённостей работает. Однако, по её мнению, идеальная история — это когда люди создали семью в молодости, прошли через трудности и старятся вместе.

Ранее Дмитрий Дибров жёстко раскритиковал блогера Даню Милохина и его аудиторию, заявив, что Милохин "идёт на любые инсинуации, чтобы завоевать чёртовы миллионы", а его зрители обречены на низкоквалифицированный труд.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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