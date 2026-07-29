Слухи в Хэмптоне оказались правдой: отношения Ирины Шейк со звездой НБА вышли на новый уровень

В Сети появились новые подробности об отношениях супермодели Ирины Шейк и звезды НБА Девина Букера.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Ирины Шейк by Инстаграм-аккаунт Ирины Шейк Ирина Шейк

Как сообщает издание People со ссылкой на инсайдера, роман между 40-летней моделью и 29-летним баскетболистом начался несколько месяцев назад, когда их познакомили общие друзья. С тех пор пара старается проводить как можно больше времени вместе, и, по словам источника, "они очень нравятся друг другу".

По данным инсайдеров, знакомство Шейк и Букера состоялось ещё весной, и за это время их отношения успели перерасти в нечто большее, чем просто дружеское общение. Несмотря на плотный график — Ирина активно снимается для крупных брендов и участвует в модных показах, а Девин готовится к новому сезону в составе "Финикс Санз" — они находят возможность регулярно видеться. По мнению инсайдеров, это говорит о серьёзности их намерений.

"Ирина и Девин встречаются. Их роман только начался, но они очень нравятся друг другу", — цитирует People анонимный источник, близкий к окружению звёзд.

Инсайдер также добавил, что в ближайшее время поклонники смогут увидеть модель на трибунах во время матчей с участием Букера.

Слухи о романе Шейк и Букера появились после того, как пару заметили вместе в Хэмптоне. Однако ни сама модель, ни баскетболист пока не делали официальных заявлений о своих отношениях.

Напомним, ранее Ирина Шейк встречалась с голливудским актёром Брэдли Купером, от которого у неё есть девятилетняя дочь Леа. Девин Букер, в свою очередь, был в отношениях с моделью Кендалл Дженнер.