Жизнь на два фронта: Семён Слепаков* в Юрмале заговорил о том, что удерживает его вне пределов РФ

Стендап-комик и шоумен Семён Слепаков*, выступая на фестивале "Рандеву" в Юрмале, поделился своими ощущениями от жизни за пределами России.

Фото: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семен Слепаков

По его словам, он не испытывает чувства полной оторванности от родины, которое, по его мнению, было у эмигрантов прошлых эпох.

"Нет ощущения, что ты, как этот белогвардеец в семнадцатом году, уехал и потерял полностью, обрубил связь с родиной", — цитирует юмориста Telegram-канал "НеМалахов".

Главную роль в сохранении этой связи, как отметил артист, играют современные цифровые технологии и возможность общаться с русскоязычной аудиторией. Несмотря на то, что Слепаков живёт за границей, он продолжает чувствовать себя востребованным и не теряет контакта с теми, для кого работает.

Однако на прямой вопрос о возможном возвращении в Россию юморист ответил уклончиво: "Я билет пока не взял".

Напомним, в 2023 году Семён Слепаков пережил неловкий момент на своём концерте, когда Владимир Познер неожиданно покинул зал в разгар выступления.

* физическое лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста