Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего

Принц Гарри намерен использовать всё своё обаяние, чтобы убедить жену, Меган Маркл, следовать правилам королевской семьи. Только так, по данным инсайдеров, они смогут окончательно сгладить отношения с британскими родственниками и сохранить доступ к королевскому кругу.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принц Гарри

В этом месяце герцог и герцогиня Сассекские впервые за четыре года навестили короля Карла III в его загородной резиденции Хайгроув вместе с детьми — этот шаг стал поводом для разговоров о возможном потеплении между опальной парой и Виндзорами.

Однако встреча едва не сорвалась. Гарри настаивал на размещении в Букингемском дворце, но Карл III отозвал приглашение, так как сын не подтвердил визит заранее в оговорённые сроки. Сам визит, по словам инсайдеров, был воспринят монархом как шаг к примирению, но теперь он ждёт от Гарри не просто жестов, а реальных перемен.

"Карл III был твёрд и заявил Гарри, что они с Меган должны играть по его правилам, иначе в будущем им навсегда будет закрыт доступ в королевскую семью", — сообщил источник Heat World.

По данным инсайдеров, Гарри осознаёт, что нужен иной подход и другая стратегия, чтобы добиться прогресса в отношениях с отцом. Он убеждает Меган быть более гибкой и следовать установленным нормам — это, по его мнению, их последний шанс вернуться в семью. В противном случае, как предупреждают источники, доступ во дворец для Сассекских может быть закрыт навсегда.

Ранее сообщалось, что запланированная на начало июля поездка Меган Маркл и детей в Великобританию была отменена за сутки до вылета из-за отсутствия договорённости о предоставлении круглосуточной государственной вооружённой охраны. В итоге принц Гарри прибыл в Лондон один, а его супруга и дети присоединились к нему лишь в день встречи с королём.