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Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего

Шоу-бизнес

Принц Гарри намерен использовать всё своё обаяние, чтобы убедить жену, Меган Маркл, следовать правилам королевской семьи. Только так, по данным инсайдеров, они смогут окончательно сгладить отношения с британскими родственниками и сохранить доступ к королевскому кругу.

Принц Гарри
Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принц Гарри

В этом месяце герцог и герцогиня Сассекские впервые за четыре года навестили короля Карла III в его загородной резиденции Хайгроув вместе с детьми — этот шаг стал поводом для разговоров о возможном потеплении между опальной парой и Виндзорами.

Однако встреча едва не сорвалась. Гарри настаивал на размещении в Букингемском дворце, но Карл III отозвал приглашение, так как сын не подтвердил визит заранее в оговорённые сроки. Сам визит, по словам инсайдеров, был воспринят монархом как шаг к примирению, но теперь он ждёт от Гарри не просто жестов, а реальных перемен.

"Карл III был твёрд и заявил Гарри, что они с Меган должны играть по его правилам, иначе в будущем им навсегда будет закрыт доступ в королевскую семью", — сообщил источник Heat World.

По данным инсайдеров, Гарри осознаёт, что нужен иной подход и другая стратегия, чтобы добиться прогресса в отношениях с отцом. Он убеждает Меган быть более гибкой и следовать установленным нормам — это, по его мнению, их последний шанс вернуться в семью. В противном случае, как предупреждают источники, доступ во дворец для Сассекских может быть закрыт навсегда.

Ранее сообщалось, что запланированная на начало июля поездка Меган Маркл и детей в Великобританию была отменена за сутки до вылета из-за отсутствия договорённости о предоставлении круглосуточной государственной вооружённой охраны. В итоге принц Гарри прибыл в Лондон один, а его супруга и дети присоединились к нему лишь в день встречи с королём.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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