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Здоровье важнее глянца и весов: Анастасия Решетова объяснила причины изменившегося внешнего вида

Шоу-бизнес

Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, в личном блоге откровенно ответила на вопрос подписчика о питании. Модель призналась, что набрала несколько лишних килограммов, перестала тренироваться и не следит за цифрами на весах, хотя по-прежнему исключает из рациона сахар.

Анастасия Решетова
Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Решетова

По словам 30-летней блогерши, мучное в её меню присутствует, но сладкое она сознательно избегает — не столько ради фигуры, сколько ради здоровья. При этом она не стала скрывать, что изменения во внешности заметила и по ощущениям, и визуально.

"Потому что сахар — это всё же вред не только фигуре, но и здоровью. Также сейчас я не тренируюсь и не особо слежу за весом. По виду и ощущениям я набрала несколько килограммов", — разоткровенничалась она.

Поклонники разделились во мнениях: одни поддержали Решетову за честность и естественность, другие заметили, что такой подход — смелый шаг для публичной личности, привыкшей к строгим стандартам внешности. Сама модель, судя по её словам, не драматизирует ситуацию и спокойно относится к изменениям тела.

Ранее Анастасия Решетова, от которой у Тимати есть сын Ратмир, намекнула, что мать рэпера Симона Юнусова могла повлиять на их разрыв.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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