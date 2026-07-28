Здоровье важнее глянца и весов: Анастасия Решетова объяснила причины изменившегося внешнего вида

Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, в личном блоге откровенно ответила на вопрос подписчика о питании. Модель призналась, что набрала несколько лишних килограммов, перестала тренироваться и не следит за цифрами на весах, хотя по-прежнему исключает из рациона сахар.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Решетова

По словам 30-летней блогерши, мучное в её меню присутствует, но сладкое она сознательно избегает — не столько ради фигуры, сколько ради здоровья. При этом она не стала скрывать, что изменения во внешности заметила и по ощущениям, и визуально.

"Потому что сахар — это всё же вред не только фигуре, но и здоровью. Также сейчас я не тренируюсь и не особо слежу за весом. По виду и ощущениям я набрала несколько килограммов", — разоткровенничалась она.

Поклонники разделились во мнениях: одни поддержали Решетову за честность и естественность, другие заметили, что такой подход — смелый шаг для публичной личности, привыкшей к строгим стандартам внешности. Сама модель, судя по её словам, не драматизирует ситуацию и спокойно относится к изменениям тела.

Ранее Анастасия Решетова, от которой у Тимати есть сын Ратмир, намекнула, что мать рэпера Симона Юнусова могла повлиять на их разрыв.