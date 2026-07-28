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Билеты в Петербург стали роковыми: прокуратура потребовала сменить меру пресечения для Лерчек

Шоу-бизнес

Прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения в отношении блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в неуплате налогов.

Валерия Чекалина
Фото: VK Видео by канал "Стрелец-Молодец", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина

Ведомство направило в Гагаринский суд ходатайство о замене запрета определённых действий на домашний арест. Причиной стали приобретённые блогершей билеты на поезд в Санкт-Петербург, что, по мнению обвинения, нарушает условия ранее избранной меры пресечения.

По данным РИА Новости, постановления о возобновлении производства по делу и о назначении судебного заседания на 30 июля были подписаны в пятницу. В ходатайстве прокуратуры указано, что состояние здоровья Лерчек позволяет ей участвовать в заседаниях. При этом текущий запрет, по мнению обвинения, "не исключает возможности воспрепятствовать производству по делу, скрыться от суда".

Основанием для ходатайства стала покупка блогершей железнодорожных билетов в Санкт-Петербург и обратно, совершённая в мае этого года. Прокуратура считает, что этим действием Чекалина нарушила установленные для неё обязанности, что и послужило поводом для требования о более строгой мере пресечения.

Напомним, в начале июля Гагаринский суд разрешил Лерчек переехать в пределах Подмосковья, но оставил в силе запрет определённых действий. Тогда же суд рассматривал вопрос о возобновлении уголовного дела блогерши, которое было приостановлено из-за её тяжёлой болезни — рака желудка четвёртой стадии. Сама Чекалина на последнем заседании отказалась от комментариев.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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