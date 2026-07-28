Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве

Филипп Киркоров завершил процедуру перезахоронения праха своих близких — мамы и бабушки — на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом в личном блоге сообщил журналист Феликс Грозданов, отметив, что процесс занял около года и стал возможен благодаря содействию МИД.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Филипп Киркоров на РНМП

По словам Грозданова, певцу потребовалось приложить немало усилий, чтобы перевести урны с прахом из Болгарии. Церемония прошла камерно, без лишней шумихи и большого числа гостей. Филипп Киркоров приехал на место с букетом белых роз. Прах был перезахоронен на могиле отца артиста — народного артиста России Бедроса Киркорова. Около могилы установили небольшой чёрный шатёр.

"Больших трудов стоило певцу перевести урны с прахом из Болгарии. Год заняла процедура, которая стала возможна благодаря участию МИД", — поделился журналист.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. Филипп Киркоров неоднократно признавался, что отец был для него главным человеком и наставником, а семья всегда оставалась его главной опорой.

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