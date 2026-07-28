Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайник на глубине 50 метров: как коралловый риф ожил вопреки отчетам прошлых столетий
Тысячи застрявших судов могут запустить скрытую экологическую катастрофу в Персидском заливе
Киноиндустрия приняла его слишком щедро: сколько Михаил Ефремов может зарабатывать после колонии
Дешевая нефть перестала спасать рынок: дефицит топлива резко изменил правила нефтяной торговли
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Автомат обогнал робота на кассе: мощный Exeed RX продают дешевле базовой комплектации
Золотистый, пышный и влажный: как приготовить пышный кекс со сгущенкой и цитрусовой свежестью
Кризис теплоснабжения: в Омской области задолженности компаний достигли 794 млн рублей
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт

Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров завершил процедуру перезахоронения праха своих близких — мамы и бабушки — на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом в личном блоге сообщил журналист Феликс Грозданов, отметив, что процесс занял около года и стал возможен благодаря содействию МИД.

Филипп Киркоров на РНМП
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Филипп Киркоров на РНМП

По словам Грозданова, певцу потребовалось приложить немало усилий, чтобы перевести урны с прахом из Болгарии. Церемония прошла камерно, без лишней шумихи и большого числа гостей. Филипп Киркоров приехал на место с букетом белых роз. Прах был перезахоронен на могиле отца артиста — народного артиста России Бедроса Киркорова. Около могилы установили небольшой чёрный шатёр.

"Больших трудов стоило певцу перевести урны с прахом из Болгарии. Год заняла процедура, которая стала возможна благодаря участию МИД", — поделился журналист.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. Филипп Киркоров неоднократно признавался, что отец был для него главным человеком и наставником, а семья всегда оставалась его главной опорой. 

Ранее Юлия Меньшова впервые встретила свой день рождения без родителей — Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Актриса опубликовала архивное фото и призналась, что чувствует себя непривычно, но при этом спокойно, потому что родители всегда готовили её к этому дню.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Мировая кооперация
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Администрация Магаданской области определила нормы добычи соболя, оленя и медведя
Магаданская область
Администрация Магаданской области определила нормы добычи соболя, оленя и медведя
Ароматный утренний уют: рецепт творожного пирога с тягучей сырной начинкой
Еда и рецепты
Ароматный утренний уют: рецепт творожного пирога с тягучей сырной начинкой
Популярное
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН

Публичный скандал в Совете Безопасности ООН привел к неожиданному союзу противников и поставил под угрозу экономические связи между Парижем и Вашингтоном.

Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Последние материалы
Киноиндустрия приняла его слишком щедро: сколько Михаил Ефремов может зарабатывать после колонии
Дешевая нефть перестала спасать рынок: дефицит топлива резко изменил правила нефтяной торговли
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Автомат обогнал робота на кассе: мощный Exeed RX продают дешевле базовой комплектации
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Золотистый, пышный и влажный: как приготовить пышный кекс со сгущенкой и цитрусовой свежестью
Кризис теплоснабжения: в Омской области задолженности компаний достигли 794 млн рублей
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт
Замкнутое пространство довело до предела: привычные мелочи превратили вояж в зону вражды
Цена финансовой нестабильности: почему стресс из-за денег ускоряет биологический возраст нервной системы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.