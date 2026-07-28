Главный страх русского человека: экс-ведущая Первого канала — о том, что пугает россиян сильнее всего

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова*, уехавшая в Европу, в интервью Radio Van заявила, что русские люди больше других боятся одиночества в старости.

Фото: instagram by личный аккаунт Жанны Агалаковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жанна Агалакова

По её словам, этот страх — не просто личное переживание, а часть национального менталитета, которая проявляется в устойчивых бытовых фразах и тревоге за близких без семьи.

Журналистка привела в пример свою подругу-армянку, у которой не было мужа и детей. Агалакова призналась, что долгое время переживала за неё, опасаясь, что та останется одна в преклонном возрасте. Облегчение пришло только после переезда подруги в Ереван, где её окружили многочисленные родственники, готовые о ней позаботиться.

"Это то, что пугает каждого русского человека: "А вот не будет у тебя детей, кто тебе стакан воды принесёт?". Это же только русские, по-моему, говорят, больше никто", — добавила журналистка.

Агалакова подчеркнула, что подобные опасения не являются универсальными для всех культур. По её мнению, в русскоязычной среде рождение детей зачастую воспринимается не только как продолжение рода, но и как гарантия поддержки в будущем, что формирует особый, глубоко укоренённый страх одиночества.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший в Израиль, рассказывал о трудностях адаптации: незнание иврита создаёт бытовые проблемы, а бюрократия вызывает раздражение.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста