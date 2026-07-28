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Оскорбления в адрес матерей-одиночек: Самойлова объяснила, кто станет лишним в жизни женщины

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова, недавно пережившая развод с рэпером Джиганом, в шоу Басты "Вопрос ребром" резко высказалась о мужчинах, которые называют матерей-одиночек "разведёнками с прицепом". 38-летняя модель призвала женщин "скипать" таких мужчин и в качестве примера привела своего отчима, который женился на её матери, когда у той уже было двое детей.

Оксана Самойлова
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Оксаны Самойловой by Инстаграм-аккаунт Оксаны Самойловой
Оксана Самойлова

По словам блогерши, она не понимает, как можно унижать женщину за то, что она растит детей без отца. Самойлова убеждена, что современные мужчины стали более зрелыми, и такие формулировки, как "с прицепом", должны сразу отсекать потенциальных партнёров.

"Просто скипать сразу таких мужчин. Мне кажется, сейчас в этом плане обстановка получше. Мужчины более зрелые. Конечно, это зависит от возраста. А так скипаем всех. У меня отчим. Он женился на моей маме, когда ей было около 30, он на восемь лет моложе. И нас уже было двое детей — восемь и 10 лет. И он полностью заменил нам отца, прекрасный человек. Если есть формулировка "с прицепом" — просто скипать и ехать дальше", — объяснила звезда реалити-шоу.

В том же интервью Самойлова призналась, что её младший сын Давид часто задаёт болезненный вопрос: "Мам, почему ты ушла от папы?". По её словам, она пока не знает, как ответить на это без травмы для ребёнка, и даёт размытые ответы, надеясь, что со временем сама ситуация прояснится.

"Много сложных вопросов задают дети, особенно младшие. Старшие больше видели и больше понимают. Вопрос, на который я до сих пор не знаю, как отвечать Давидке, чтобы его не травмировать, это: "Мам, почему ты ушла от папы?". Без травмы на него невозможно ответить. Я отвечаю: "Так получилось, бывает такое", размытые ответы. Придёт время и они либо сами всё поймут, либо мы с ними дойдём до взрослого разговора", — подчеркнула звезда соцсетей.

Ранее Оксана Самойлова рассказывала, что в ближайшие два года не планирует вступать в новый брак, предпочитая сосредоточиться на детях и фермерском хозяйстве.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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