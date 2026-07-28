Ремонт превратил жизнь в настоящий ад: супруги Ивлевы вернулись друг к другу спустя время

Константин и Валерия Ивлевы официально объявили о воссоединении. В интервью Лауре Джугелии телеведущие впервые публично рассказали о причинах расставания и о том, что помогло им дать отношениям второй шанс.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдуард Спрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Константин Ивлев

Инициатором развода стала Валерия. Причиной тому, по её словам, стали накопившиеся недопонимания, возникшие на фоне ремонта совместного жилья. Пара даже обращалась к семейному психологу, но это не помогло. В какой-то момент они поняли, что лучше разойтись, чем оставаться в постоянных эмоциональных спорах.

"Инициатором развода была я. В какой-то момент я понимала, что мы заходим в тупик, и контролировать свои эмоции сложно и мне, и шефу. Поэтому мы решили разъехаться. Я не могу сказать, что это решение было сильно обдуманным, но внутри оно уже было прожито", — поделилась Валерия.

Однако, как выяснилось, решающую роль в примирении сыграла их трёхлетняя дочь Ника. По словам Константина, именно она совершила "маленькое чудо". На вопрос о разводе дочь отвечала: "Мам, ну, это же так просто, позвонить и сказать: "Костечка, любимый, прости меня!"".

Восстановить отношения помогла встреча в Новый год. Бывшие супруги решили оставить обиды в стороне и собраться за праздничным столом. Именно тот вечер стал отправной точкой для их возвращения друг к другу.

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