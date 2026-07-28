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Слишком молодая для него: резкие нападки хейтеров вынудили Галустяна раскрыть правду о дочерях

Шоу-бизнес

Михаил Галустян, который в конце июня этого года женился на своей новой возлюбленной, визажистке Лилии Киосе, ответил хейтерам в соцсетях и впервые рассказал об отношении своих дочерей к его второму браку.

Михаил Галустян
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Михаила Галустяна by Инстаграм-аккаунт Михаила Галустяна
Михаил Галустян

Поводом для откровенности стали комментарии подписчиков в Instagram*. Одна из пользовательниц обвинила юмориста в том, что он бросил первую жену ради более молодой женщины. Галустян парировал с иронией: "А если бы она была старше, то можно [было бы]?".

Другая комментаторша поинтересовалась, не обидно ли дочерям Галустяна видеть, как он публикует в соцсетях видео с новой супругой. Комик заверил, что дети нормально относятся к его второму браку.

"Они же всё понимают. Мы любим друг друга и их тоже любим", — добавил артист.

Брак с Лилией Киосе стал для Галустяна вторым. До этого он почти 18 лет был женат на Виктории Штефанец, от которой у него две дочери — 15-летняя Эстелла и 14-летняя Элина. О разводе артист объявил в апреле 2025 года, подчеркнув, что они расстались мирно, без взаимных претензий.

Роман с новой избранницей начался ещё три года назад на съёмках шоу "Сокровища императора" в Китае, где Киосе работала визажистом. Сама свадьба состоялась в конце июня, а близкие пары уже сообщили, что молодожёны планируют общих детей.

Ранее бывшая жена Михаила Галустяна, бизнесвумен Виктория Штефанец, впервые публично высказалась о его новой возлюбленной.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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