Жёсткий совет коллегам по цеху: Раймонд Паулс объяснил, почему пора уходить со сцены

Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, автор музыки к хитам Аллы Пугачёвой, Ларисы Долиной и Лаймы Вайкуле, заявил, что больше не планирует выступать с концертами.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Раймонда Паулса by Инстаграм-аккаунт Раймонда Паулса Раймонд Паулс

В беседе с ТАСС 89-летний маэстро сказал, что окончательно завершил гастрольную деятельность и не намерен организовывать новые выступления.

По словам композитора, он принял это решение окончательно и чувствует, что "на всю жизнь хватит". Паулс также отметил, что советовал некоторым коллегам последовать его примеру, но те пока не готовы остановиться.

"Я не организую сам. Я не занимаюсь концертами больше. Всё, мне уже на всю жизнь хватит. Ну, я вообще уже закруглил", — сказал он.

При этом Паулс подчеркнул, что его совет завершить карьеру касался не всех, а лишь тех, кого он считает близкими по духу. Он не уточнил, о ком именно идёт речь, но дал понять, что решение об уходе со сцены должно быть осознанным и своевременным.

Ранее Раймонд Паулс прокомментировал решение латвийского парламента запретить трансляцию восьми его песен на радио.