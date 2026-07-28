Слишком скромно для главного: список продуктов Сергея Лазарева проиграл запросам его группы

Певец Сергей Лазарев в своём Instagram*-аккаунте поделился забавным сравнением гастрольных требований — своих и своей танцевальной группы. Артист показал, что его запросы куда скромнее, чем у коллектива, который выступает вместе с ним на сцене.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

Сначала Лазарев продемонстрировал список продуктов для своего балета. В нём оказались вишня, черешня, клубника, арбуз, персики, а также несколько видов колбас и сыров. Затем певец показал собственный райдер и с улыбкой отметил разницу.

"Вот для сравнения — у меня райдер: йогуртик, какой-то лимончик, помидорчик. Где клубника? Где арбуз? Вообще ничего. Видите, главные звёздочки в нашем коллективе. Я скромный артист вообще. Мне многого не надо. Мне к зрителям на сцену надо", — отметил Лазарев.

Публикация вызвала оживлённую реакцию поклонников. Одни пошутили, что танцорам нужны силы для сложных движений, поэтому им требуется больше еды. Другие поддержали скромность певца и заметили, что именно такое отношение к деталям и делает его настоящим профессионалом.

Ранее певец, который долгое время скрывал своих детей от посторонних глаз, впервые откровенно высказался о том, как его наследники воспринимают внимание публики.

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