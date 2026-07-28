Доверие оказалось иллюзией: старые сообщения в телефоне Шаца** разрушили брак Лазаревой*

Татьяна Лазарева* в интервью журналистке Ирине Шихман** рассказала, как случайно узнала об изменах мужа, юмориста Михаила Шаца**. Поводом для откровения стал смартфон, который она взяла в 2021 году и прочитала сообщения за 2018 год.

Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Лазарева

По словам телеведущей, её особенно задело не само предательство, а ложь и подрыв доверия, который существовал между ними долгие годы. Она призналась, что их дружба была очень крепкой, и для неё стало шоком осознание того, что всё это время её обманывали.

"Я такая: "А-а-а, я всё это время в восемнадцатом году ещё думала, что у нас всё хорошо… А там уже всё, до свидания"", — сказала телеведущая.

Лазарева также прокомментировала публичное признание Шаца в измене, назвав это серьёзным шагом. Юморист объяснял свои откровения потребностью в психотерапии, однако Татьяна отнеслась к этому скептически, отметив, что за все предыдущие случаи терапия не проводилась.

"Он сказал, что это его терапия. Но за все предыдущие случаи мы, значит, терапию не проводим… Ну так и зря. Расскажи. А вот это. А вот это. А вот это на съёмках "Хороших шуток". Ух! Как было больно и страшно", — подытожила она.

Ранее Татьяна Лазарева с юмором отметила, что следит за деятельностью Ксении Собчак, сравнивая это с бесконечными природными процессами.

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** физическое лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста