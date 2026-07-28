Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш пёс теперь "сеньор": особенности питания и поддержки здоровья пожилых собак
Более миллиарда рублей выделят на развитие садов Кубани в 2026 году
График отключения горячей воды в Казани на август
В Перми установят 53 видеокамеры на мусорных площадках частного сектора
Правительство Оренбуржья выделило 85 миллионов рублей пострадавшим от паводков
Лето страха: исследователи обнаружили совпадение пиков массовых расстрелов и суицидов в США
Загрузка фильмов в 4K стала быстрее благодаря новому оптоволокну в Кирове
Ограждения и запреты помогут снизить число аварий на Комсомольской площади в Кирове
Гибриды выходят из тени: новые автомобили этого сегмента стали заметнее на российском рынке

Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян

Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян, которая уже около года борется с онкологическим заболеванием, опубликовала отрывок из своих мемуаров. В нём она откровенно рассказала о том, как агрессивное лечение отразилось на её внешности и самочувствии.

Маргарита Симоньян
Фото: Telegram by Telegram-канал Маргариты Симоньян, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маргарита Симоньян

46-летняя вдова режиссёра Тиграна Кеосаяна призналась, что чувствует себя "больной старухой" — и это не метафора, а реальность, в которой она живёт каждый день.

За это время Симоньян перенесла несколько курсов химиотерапии, прошла лучевое и гормональное лечение. Сейчас её жизнь напрямую зависит от постоянного приёма таблеток. Из-за бесконечных процедур она потеряла волосы, брови и ресницы, а врачи искусственно ввели её в раннюю менопаузу, чтобы повысить шансы на выздоровление.

"Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой", — делится Симоньян в своих мемуарах.

Она отмечает, что её кожа посерела от химии, а глаза стали мутными. Ведущая чувствует себя гораздо старше своих лет и связывает это не только с лекарствами, но и с потерей любимого человека.

"Пепел моих молодильных яблок стоит в синей вазе на моей прикроватной тумбочке", — дополняет знаменитость.

Несмотря на состояние, Симоньян не стала закрываться от мира и нашла в себе силы написать мемуары, в которых много вспоминает об отношениях с покойным мужем. Она признаётся, что любовь Тиграна делала её по-настоящему красивой и молодой, и без него она чувствует себя опустошённой.

Ранее Маргарита Симоньян развеяла миф о том, что её опухоль связана с солнечным излучением, и пояснила, что врачи разрешили ей всё, "кроме тоски".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Бизнес
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Гибриды выходят из тени: новые автомобили этого сегмента стали заметнее на российском рынке
Ограждения и запреты помогут снизить число аварий на Комсомольской площади в Кирове
Тихий яд под голубым огоньком: почему обычная газовая конфорка не дает дышать вашим легким
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Правительство РФ инвестирует в энергетику Белгорода для защиты жилых домов
Жители Челябинска остались без горячей воды из-за продления опрессовки
Жители новых регионов стали в 6,8 раза чаще оплачивать ЖКХ через интернет
Опасная грань науки: гибель шестилетней девочки в Китае раскрыла риски редактирования генов
Сердце разрывается от боли: первый юбилей Юлии Меньшовой лишил её главной опоры в жизни
Морозилка превратилась в свалку льда? Организация пространства вернёт контроль над запасами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.