Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян

Журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян, которая уже около года борется с онкологическим заболеванием, опубликовала отрывок из своих мемуаров. В нём она откровенно рассказала о том, как агрессивное лечение отразилось на её внешности и самочувствии.

Фото: Telegram by Telegram-канал Маргариты Симоньян, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маргарита Симоньян

46-летняя вдова режиссёра Тиграна Кеосаяна призналась, что чувствует себя "больной старухой" — и это не метафора, а реальность, в которой она живёт каждый день.

За это время Симоньян перенесла несколько курсов химиотерапии, прошла лучевое и гормональное лечение. Сейчас её жизнь напрямую зависит от постоянного приёма таблеток. Из-за бесконечных процедур она потеряла волосы, брови и ресницы, а врачи искусственно ввели её в раннюю менопаузу, чтобы повысить шансы на выздоровление.

"Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой", — делится Симоньян в своих мемуарах.

Она отмечает, что её кожа посерела от химии, а глаза стали мутными. Ведущая чувствует себя гораздо старше своих лет и связывает это не только с лекарствами, но и с потерей любимого человека.

"Пепел моих молодильных яблок стоит в синей вазе на моей прикроватной тумбочке", — дополняет знаменитость.

Несмотря на состояние, Симоньян не стала закрываться от мира и нашла в себе силы написать мемуары, в которых много вспоминает об отношениях с покойным мужем. Она признаётся, что любовь Тиграна делала её по-настоящему красивой и молодой, и без него она чувствует себя опустошённой.

Ранее Маргарита Симоньян развеяла миф о том, что её опухоль связана с солнечным излучением, и пояснила, что врачи разрешили ей всё, "кроме тоски".