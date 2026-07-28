Я едва не сошла с ума: у девушки Преснякова пропал сын — что случилось на самом деле

Карина Филимонова, новая возлюбленная Никиты Преснякова, пережила настоящий кошмар, когда её маленький сын Лука внезапно исчез из дома. Блогерша в панике обыскала все комнаты, но мальчика нигде не было — он не отзывался, а кровать оказалась пустой. Развязка истории оказалась неожиданной и пугающе простой.

Фото: instagram by личный аккаунт Никиты Преснякова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Пресняков и Карина Филимонова

Всё произошло в тот момент, когда Карина была уверена, что ребёнок спит в своей кроватке. Однако материнское сердце подсказало ей проверить детскую. Обнаружив пустую постель, молодая мама бросилась на поиски, обегая этажи и заглядывая в каждый угол. Страх нарастал с каждой минутой.

"В ответ — тишина. Ребята, просто не передать словами, какой ужас я испытала", — поделилась блогерша с подписчиками, рассказав, что едва не сошла с ума от паники.

Развязка наступила, когда Карина решила проверить записи с домашней камеры видеонаблюдения. Оказалось, что Лука никуда не убегал и не выходил из дома — всё это время он тихо сидел в ящике для игрушек прямо рядом со своей кроваткой. Малыш просто играл в прятки, не подозревая, какой переполох устроил.

Ранее Карина Филимонова показала в соцсетях необычное сравнение — она опубликовала фото музыканта и своего трёхлетнего сына Луки, отметив их поразительное внешнее сходство.