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Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым

Шоу-бизнес

Ольга Орлова наконец добилась встреч со своим крестником Платоном, сыном покойной певицы Жанны Фриске. Певица подтвердила, что достигла договорённостей с отцом мальчика, телеведущим Дмитрием Шепелевым, однако отказалась раскрывать подробности, сославшись на конфиденциальность.

Ольга Орлова, телеведущая, певица
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Ольги Орловой by Личный Инстаграм-аккаунт Ольги Орловой
Ольга Орлова, телеведущая, певица

Артистка дала понять, что ей удалось уладить вопрос, открывающий возможность для общения с 13-летним сыном Жанны Фриске, но при этом она не стала вдаваться в детали. По её словам, у них с Шепелевым есть определённые договорённости, которые они условились не обсуждать публично.

"Я не комментирую эту тему: у нас с Дмитрием есть определённые договорённости — мы условились её не обсуждать. Дальше общайтесь с папой", — заявила Орлова, которую цитирует Woman.ru.

Ранее певица уже опровергала слухи о том, что Шепелев выдвигал ей жёсткие условия относительно встреч с Платоном. Она подчеркнула, что никогда не обсуждала с посторонними возможность увидеться с мальчиком, поэтому подобные домыслы считает беспочвенными.

Напомним, после смерти Жанны Фриске в 2015 году её сын Платон остался с отцом Дмитрием Шепелевым. Родственники певицы и её близкие друзья, включая Ольгу Орлову, долгие годы не могли увидеться с мальчиком. Конфликт между Шепелевым и семьёй Фриске длился много лет, а все попытки наладить отношения или хотя бы увидеть внука заканчивались ничем.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявлял, что Шепелев организовал слежку за его семьёй и присылает на могилу дочери "шпионов", которые снимают родственников. Также он утверждал, что бывший зять ни разу не привёз Платона на могилу матери. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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