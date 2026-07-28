Трое детей и никаких сомнений: что Ваня Дмитриенко рассказал о будущем с Анной Пересильд

Ваня Дмитриенко впервые публично высказался о своих планах на будущее с Анной Пересильд. В ходе стрима на платформе Twitch вместе с блогером Бустером певец поделился размышлениями о браке, отцовстве и о том, какой, по его мнению, должна быть идеальная свадьба.

Фото: rutube by канал ВПИСКА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваня Дмитриенко

По словам Дмитриенко, он хотел бы сыграть свадьбу, но считает, что решение о браке должно приниматься легко и без длительных сомнений. Артист признался, что мечтает стать отцом и воспитывать троих детей, однако подчеркнул, что для большой семьи необходимо обладать достаточными ресурсами.

"Мне кажется, идеальная свадьба — она та, которую ты принимаешь с лёгкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты там сомневаешься… Решение должно прийти с лёгкостью и уверенностью. А долгие сомнения — это уже как будто немного не про то", — заявил артист.

Напомним, в конце октября 2025 года Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко официально подтвердили свои отношения. В апреле 2026 года пару заподозрили в тайной помолвке — поклонники заметили кольцо на безымянном пальце актрисы во время её выступления на концерте возлюбленного, однако сами влюблённые слухи не комментировали.

Ранее режиссёр Алексей Учитель, отец Анны Пересильд, впервые публично высказался о романе дочери. Он назвал пару "удивительной" и выразил надежду, что их союз продлится как можно дольше, а также раскрыл планы на фильм с их участием.