Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жителей Удмуртии пытались убедить закупать бензин через поддельный ролик с губернатором
Дороги в Прионежском районе оборудуют светом для безопасности водителей
Врачи в Улан-Удэ вернули зрение пациентке с помощью сложной комбинированной операции
Она пьёт, он поёт: за сколько Милохин готов выступить на корпоративе вместе со своей украинской девушкой
Возраст ребенка изменит правила увольнения: для матерей предложили новую трудовую гарантию
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт
Аэропорт Пулково возобновил работу по обычному графику
В Алтайском крае семьи с детьми могут получать ежемесячную выплату из маткапитала
Жесткая вода против гарантии: правила гигиены проточных водонагревательных систем

Трость стала единственной опорой: последствия серьёзного перелома изменили быт Аллы Пугачёвой

Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва восстанавливается после перелома ноги, из-за которого была прикована к постели в течение четырёх месяцев. Сейчас 77-летняя певица передвигается с тростью, сообщила помощница Примадонны Елена Чупракова. По словам представительницы артистки, состояние Пугачёвой оценивается как хорошее.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

По данным СМИ, певица получила перелом ноги и тазобедренного сустава при падении. Четыре месяца она была практически обездвижена и соблюдала строгий постельный режим. В какой-то момент артистка всерьёз опасалась, что уже никогда не сможет встать на ноги.

"Это зависит от того, как срастётся нога: если хорошо, тогда она сможет ходить без неё, если плохо, значит, будет помогать тростью", — пояснила ТАСС Елена Чупракова.

Накануне стало известно, что из-за травмы Пугачёва около четырёх месяцев провела в постели. Примадонна рассказала о своём переломе на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где она появилась на публике с тростью. По информации СМИ, восстановление певицы может занять до полугода. Врачи предупредили её, что период реабилитации будет долгим.

Напомним, на прошлой неделе Алла Пугачёва впервые за долгое время появилась на светском мероприятии — открытии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в Юрмале, где в кулуарах призналась, что скучает по живому общению со зрителями и аплодисментам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Еда и рецепты
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Возраст ребенка изменит правила увольнения: для матерей предложили новую трудовую гарантию
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт
Аэропорт Пулково возобновил работу по обычному графику
В Алтайском крае семьи с детьми могут получать ежемесячную выплату из маткапитала
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Жесткая вода против гарантии: правила гигиены проточных водонагревательных систем
Цены на бензин в Пермском крае выросли на 20 рублей за пять дней
Дом культуры в селе Мандрово Белгородской области обновляют после 20 лет без ремонта
В Череповце установили тросовое ограждение для снижения тяжести травм при ДТП
Как работают центры медицины здорового долголетия по полису ОМС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.