Трость стала единственной опорой: последствия серьёзного перелома изменили быт Аллы Пугачёвой

Народная артистка СССР Алла Пугачёва восстанавливается после перелома ноги, из-за которого была прикована к постели в течение четырёх месяцев. Сейчас 77-летняя певица передвигается с тростью, сообщила помощница Примадонны Елена Чупракова. По словам представительницы артистки, состояние Пугачёвой оценивается как хорошее.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

По данным СМИ, певица получила перелом ноги и тазобедренного сустава при падении. Четыре месяца она была практически обездвижена и соблюдала строгий постельный режим. В какой-то момент артистка всерьёз опасалась, что уже никогда не сможет встать на ноги.

"Это зависит от того, как срастётся нога: если хорошо, тогда она сможет ходить без неё, если плохо, значит, будет помогать тростью", — пояснила ТАСС Елена Чупракова.

Накануне стало известно, что из-за травмы Пугачёва около четырёх месяцев провела в постели. Примадонна рассказала о своём переломе на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где она появилась на публике с тростью. По информации СМИ, восстановление певицы может занять до полугода. Врачи предупредили её, что период реабилитации будет долгим.

Напомним, на прошлой неделе Алла Пугачёва впервые за долгое время появилась на светском мероприятии — открытии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в Юрмале, где в кулуарах призналась, что скучает по живому общению со зрителями и аплодисментам.