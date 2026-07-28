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Меган Маркл раскрыла семейное меню в "МастерШефе": чем она кормит Гарри и детей на ужин

Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые появилась в эфире австралийской версии кулинарного шоу "МастерШеф" в качестве приглашённого судьи. 44-летняя герцогиня Сассекская приняла участие в съёмках одного из выпусков, которые прошли ещё в апреле во время её визита в Австралию вместе с принцем Гарри, однако её появление держалось в строжайшей тайне вплоть до эфира.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

В ходе программы ведущие объявили участникам задание: добавить в блюдо ингредиент, который сделает его "достойным герцогини". Меган тут же поправила их, попросив называть себя просто по имени.

"Пожалуйста, просто Меган", — сказала она, чем вызвала улыбки в студии.

Отвечая на вопрос о том, что она предпочитает готовить для своей семьи, герцогиня рассказала о гастрономических предпочтениях домочадцев.

"Мой муж — британец, он любит мясо, картофель и сливочный соус. А я, как калифорнийская девушка, предпочитаю жареную рыбу и мясо на гриле. Дети обожают брюссельскую капусту", — поделилась Маркл, добавив, что ей повезло с пристрастиями Арчи и Лилибет — они "отлично едят" и часто помогают ей на кухне.

Особый момент настал, когда во время съёмок принц Гарри позвонил супруге по видеосвязи. Продюсеры передали телефон Меган, и она поприветствовала мужа: "Привет, моя любовь", назвав его "очаровательным". Она показала ему приготовленные блюда и сказала: "Как бы я хотела, чтобы ты попробовал их, они просто восхитительны". Гарри пожелал всем приятного аппетита и извинился за беспокойство.

Ранее, во время съёмок австралийского шоу, судья По Лин Йоу случайно оскорбила герцогиню, представив её как "герцогиню Сассекскую", хотя команда Меган просила не упоминать королевскую семью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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