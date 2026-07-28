Меган Маркл раскрыла семейное меню в "МастерШефе": чем она кормит Гарри и детей на ужин

Меган Маркл впервые появилась в эфире австралийской версии кулинарного шоу "МастерШеф" в качестве приглашённого судьи. 44-летняя герцогиня Сассекская приняла участие в съёмках одного из выпусков, которые прошли ещё в апреле во время её визита в Австралию вместе с принцем Гарри, однако её появление держалось в строжайшей тайне вплоть до эфира.
В ходе программы ведущие объявили участникам задание: добавить в блюдо ингредиент, который сделает его "достойным герцогини". Меган тут же поправила их, попросив называть себя просто по имени.
"Пожалуйста, просто Меган", — сказала она, чем вызвала улыбки в студии.
Отвечая на вопрос о том, что она предпочитает готовить для своей семьи, герцогиня рассказала о гастрономических предпочтениях домочадцев.
"Мой муж — британец, он любит мясо, картофель и сливочный соус. А я, как калифорнийская девушка, предпочитаю жареную рыбу и мясо на гриле. Дети обожают брюссельскую капусту", — поделилась Маркл, добавив, что ей повезло с пристрастиями Арчи и Лилибет — они "отлично едят" и часто помогают ей на кухне.
Особый момент настал, когда во время съёмок принц Гарри позвонил супруге по видеосвязи. Продюсеры передали телефон Меган, и она поприветствовала мужа: "Привет, моя любовь", назвав его "очаровательным". Она показала ему приготовленные блюда и сказала: "Как бы я хотела, чтобы ты попробовал их, они просто восхитительны". Гарри пожелал всем приятного аппетита и извинился за беспокойство.
Ранее, во время съёмок австралийского шоу, судья По Лин Йоу случайно оскорбила герцогиню, представив её как "герцогиню Сассекскую", хотя команда Меган просила не упоминать королевскую семью.
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