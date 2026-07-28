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Она пьёт, он поёт: за сколько Милохин готов выступить на корпоративе вместе со своей украинской девушкой

Шоу-бизнес

Популярный блогер Даня Милохин, который в настоящее время проживает в Дубае, вышел на рынок частных мероприятий за пределами России. Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом SHOT, он начал принимать заказы на выступления на корпоративах и частных вечеринках за рубежом.

Даня Милохин
Фото: instagram by личный аккаунт Дани Милохина в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Даня Милохин

По данным источника, Милохин предлагает свои услуги в качестве певца, танцора и ведущего и готов вылететь практически в любую точку мира. Исключением из этого списка, как отмечается, стала Россия, где блогер не планирует выступать. Стоимость одного выступления артиста составляет 50 тысяч долларов (около 3,9 миллиона рублей по текущему курсу), при этом оплату он принимает исключительно в криптовалюте.

В своём райдере Милохин указывает довольно скромные бытовые условия: организаторам необходимо оплатить перелёт для него и его девушки, а также обеспечить трёхдневное проживание в стандартном номере отеля.

Особое внимание привлекает то, что блогер всегда берет с собой на выступления свою спутницу — украинскую тиктокершу Дарину Зеленскую. По информации SHOT, в то время как Милохин занят программой, его девушка может присутствовать на мероприятии, при этом она не участвует в танцевальной программе. Также отмечается, что сам Милохин не употребляет алкоголь и не выдвигает особых требований к питанию.

Ранее Даня Милохин опроверг информацию о том, что ему приходится работать курьером в Дубае, и признался, что эта история была сознательной выдумкой для управления информационным полем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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