Пугачёва тоскует по аплодисментам, а он работает: певец из "Голубой луны" удивил публику в Юрмале

Николай Трубач, известный по хиту "Голубая луна", стал участником фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в латвийской Юрмале. После выступления в концертном зале "Дзинтари" артист дал интервью местному русскоязычному телеканалу RUS TVNET, в котором неожиданно резко высказался о коллегах по сцене.

Фото: YouTube канал Henry8789 by Скриншот видео YouTube канала Henry8789, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Николай Трубач и Борис Моисеев

Отвечая на вопрос о своём отношении к Латвии, певец назвал страну "теплой, культурной и гостеприимной", однако в следующем же вопросе его тон кардинально изменился. На вопрос, купался ли он в Балтийском море, уроженец Черноморского побережья отрезал: "Ещё чего!", отметив, что ни разу в жизни не заходил в его воды.

Особенно жёстко Трубач высказался о хозяйке фестиваля, певице Лайме Вайкуле. Он пожаловался, что она "очень обманчивая" и что "к ней на хромой козе не подъедешь". При этом он признался, что был рад видеть Макаревича*, но о Пугачёвой отозвался с откровенным пренебрежением.

"Мне сказали, что Аллуся тут. Алла Борисовна, в смысле. Прошу прощения за фамильярность. Я не общался с ней. Она отдыхает, а я работаю", — заявил певец, фактически противопоставив свой статус работающего артиста отдыхающей легенде.

Напомним, в конце июля Алла Пугачёва и Максим Галкин* посетили открытие фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, где певица впервые за долгое время появилась на публике и призналась, что тоскует по аплодисментам и боится, что о ней забудут.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста