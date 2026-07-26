Вершина мира вместо банкетного зала: юрист Екатерина Гордон устроила свадьбу в экстремальной точке

Звёздный юрист и общественный деятель Екатерина Гордон, которая официально зарегистрировала брак с бизнесменом Виктором Хархалисом ещё семь лет назад, наконец отпраздновала это событие. Церемония прошла не в ресторане или на тропическом курорте, а на Северном полюсе.

Фото: commons.wikimedia.org by Vinnitsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Катя Гордон

О своём необычном решении 45-летняя Гордон рассказала в Instagram*. По её словам, пара давно хотела отметить свадьбу, но не находила подходящего времени и повода. Шумное и многолюдное торжество не вписывалось в их представление о празднике, а траты на пышное мероприятие казались неуместными, учитывая благотворительную деятельность семьи. Тогда они решили совместить закрытие нескольких сборов для многодетных семей и собственную свадьбу.

"Мы решили закрыть несколько сборов наших многодетных семей и… отпраздновать свадьбу на льдине. Мы на вершине мира на Северном полюсе, ровно в географической точке. Без толпы людей и декораций. Просто мы. Просто полюс, просто случайные люди на ледоколе. Это лучшая свадьба с капитаном ледокола, которая могла бы быть", — написала Гордон.

На церемонии невеста появилась в молочном кружевном платье, а жених выбрал белоснежную рубашку и тёмные брюки. Сама Гордон признаётся, что не стремилась к понтам и пышности, а хотела прожить этот день искренне и по-настоящему.

"Желаю вам стать тем, кому не нужны понты и толпа для того, чтобы отпраздновать любовь", — обратилась она к подписчикам.

Ранее Отар Кушанашвили резко раскритиковал выбор Александра Гудкова в качестве ведущего на свадьбе Иды Галич, назвав его "не блестящим", однако при этом встал на защиту права невесты на проведение праздника там, где она мечтала.

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