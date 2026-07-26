Десять лет в режиме полной анонимности: Подольская и Пресняков покидают страну ради редкого покоя

Владимир Пресняков объяснил, почему его семья уже много лет выбирает Испанию для летнего отдыха. По словам музыканта, главное преимущество этой страны — покой и полная анонимность, которых невозможно достичь в популярных курортных местах.
Певец признался, что открыл для себя Иберийский полуостров достаточно давно и с тех пор предпочитает проводить отпуск именно там. Он не раздумывает над выбором места, потому что знает: в маленьком испанском городке его семью никто не беспокоит, и им не нужно никому ничего доказывать.
"Мы уже лет десять там отдыхаем. Там всё супер: маленький городок, тебя никто не знает. И никому ничего не надо от тебя", — поделился Пресняков в беседе с "МК".
В отпуск артист отправляется вместе с супругой Натальей Подольской и детьми. Сама Наталья призналась, что помимо пляжных принадлежностей обязательно берёт с собой книги — она позволяет себе читать только во время отдыха, и это стало для неё своеобразной традицией.
Ранее Владимир Пресняков высказывался о запретах на кавер-версии песен, заявляя, что "музыка должна жить, кто бы её ни перепевал", и назвал "ущербными" людей, которые что-то запрещают.
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