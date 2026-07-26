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Десять лет в режиме полной анонимности: Подольская и Пресняков покидают страну ради редкого покоя

Шоу-бизнес

Владимир Пресняков объяснил, почему его семья уже много лет выбирает Испанию для летнего отдыха. По словам музыканта, главное преимущество этой страны — покой и полная анонимность, которых невозможно достичь в популярных курортных местах.

Владимир Пресняков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Пресняков

Певец признался, что открыл для себя Иберийский полуостров достаточно давно и с тех пор предпочитает проводить отпуск именно там. Он не раздумывает над выбором места, потому что знает: в маленьком испанском городке его семью никто не беспокоит, и им не нужно никому ничего доказывать.

"Мы уже лет десять там отдыхаем. Там всё супер: маленький городок, тебя никто не знает. И никому ничего не надо от тебя", — поделился Пресняков в беседе с "МК".

В отпуск артист отправляется вместе с супругой Натальей Подольской и детьми. Сама Наталья призналась, что помимо пляжных принадлежностей обязательно берёт с собой книги — она позволяет себе читать только во время отдыха, и это стало для неё своеобразной традицией.

Ранее Владимир Пресняков высказывался о запретах на кавер-версии песен, заявляя, что "музыка должна жить, кто бы её ни перепевал", и назвал "ущербными" людей, которые что-то запрещают.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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