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Слишком дорогое удовольствие: долги по ЖКХ в Майами едва не лишили Анжелику Варум жилья

Шоу-бизнес

Певица Анжелика Варум едва не лишилась квартиры в Майами из-за коммунальных долгов. Апартаменты в жилом комплексе Aventi at Aventura, приобретённые в 2021 году за 345 тысяч долларов, дважды попадали под арест из-за просрочек по оплате коммунальных услуг и взносов в ТСЖ.

Леонид Агутин и Анжелика Варум
Фото: instagram by личный аккаунт Леонида Агутина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леонид Агутин и Анжелика Варум

Первый инцидент произошёл в июле 2024 года, когда на квартиру наложили арест из-за задолженности. Это заблокировало возможность продажи жилья и испортило кредитную историю певицы. Однако Варум смогла погасить долг до суда, выплатив 5,3 тысячи долларов, включая штрафы и пени. В январе 2025 года ограничения были сняты.

В октябре 2025 года ситуация повторилась из-за долга в 6 тыс. долларов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, Варум внесла платёж через три месяца. По словам источников, певица поспешила с оплатой, опасаясь, что ТСЖ пойдёт в суд и её квартиру выставят на торги.

Квартира площадью 122 квадратных метра находится в комплексе, построенном в 2001 году. Для Майами дом уже не считается новым и требует капитального ремонта, включая замену лифтов, труб и кондиционеров. Ежегодный налог на недвижимость составляет 5,8 тысячи долларов, а взносы в ТСЖ — 700 долларов. Сейчас аналогичное жильё в этом комплексе оценивается примерно в 750 тысяч долларов.

Ранее, летом 2022 года, Анжелика Варум приобрела дом в Майами площадью 139 кв. м за 550 тысяч долларов, оформив его на зарегистрированную во Флориде компанию Novarum в формате LLC — это позволило скрыть информацию о владельце и защитить активы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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