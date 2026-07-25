Сердце разрывается от такой доброты: Ваня Дмитриенко подготовил сюрприз для маленькой гостьи

Певец Ваня Дмитриенко устроил трогательный сюрприз для 12-летней поклонницы на одном из своих концертов. Артист заметил в зале девочку, которая со слезами на глазах "проживала" каждую его песню, и был настолько растроган её искренней поддержкой, что решил лично поблагодарить юную фанатку.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваня Дмитриенко

Ваня пригласил девочку на съёмку, якобы для интервью перед концертом в "Лужниках". Ребёнок, не подозревая о подвохе, рассказывала о себе, о спорте и о том, что поблагодарила бы певца за его музыку и эмоции. В этот момент в комнате появился сам Дмитриенко — с цветами и подарками.

"Спасибо тебе за искренность и любовь к творчеству. Ваша любовь очень вдохновляет меня", — сказал Ваня, вручая подарки.

Видео с этим моментом разлетелось по Сети и вызвало волну умиления у поклонников. Многие отметили, что такие жесты показывают настоящую связь между артистом и его аудиторией, а для юной фанатки эта встреча стала незабываемым событием.

Ранее режиссёр Алексей Учитель публично высказался о романе своей дочери Анны Пересильд и певца Вани Дмитриенко, назвав их "удивительной парой" и выразив надежду, что их союз продлится как можно дольше.