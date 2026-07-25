Дети получают всё в двойном объеме: развод Джигана и Самойловой обернулся для наследников профитом

Оксана Самойлова впервые после развода с рэпером Джиганом откровенно рассказала о том, как выстроилось общение их четверых общих детей с отцом. По словам блогерши, она намеренно не стала устанавливать никаких ограничений и предоставила бывшему супругу полную свободу для встреч с наследниками.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

По словам многодетной мамы, этот подход помог найти правильный баланс, при котором все остались в выигрыше. Однако первое время дети, привыкшие видеть родителей вместе, тяжело переживали разрыв. Эмоциональный шок, по её признанию, быстро прошёл, и на смену ему пришло неожиданное удовольствие от нового статуса.

"Сначала случился шок, а потом им как будто понравилось — они получают в два раза больше внимания, подарков и всего остального", — поделилась блогерша в беседе с Woman.ru.

Сейчас, по словам Самойловой, её собственная личная жизнь полностью поставлена на паузу. Она признаётся, что, несмотря на ухаживания, цветы и подарки от поклонников, пригласить её на свидание в ближайшее время не получится. Блогерша сосредоточена на себе, детях и развитии фермерского хозяйства, и, по её словам, в ближайшие два года она не планирует вступать в новый брак.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган официально развелись в начале 2026 года после 14 лет брака. У пары четверо детей: дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид. Ранее Самойлова на фестивале Dream Fest в Баку рассказывала, что мечтает купить вертолёт стоимостью от 60 миллионов рублей.