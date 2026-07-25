Тайная свадьба ведущей "Натальной карты": что известно о замужестве Олеси Иванченко

Олеся Иванченко, ведущая шоу "Натальная карта", в соцсетях поделилась неожиданной новостью: она и её возлюбленный, комик Максим Заяц, сыграли свадьбу.

Фото: instagram by личный аккаунт Олеси Иванченко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олеся Иванченко и Максим Заяц

В Instagram*-аккаунте Олеся опубликовала снимок, на котором они с Максимом позируют в свадебных нарядах. Счастливая пара запечатлена в момент торжества, а подпись под фото была короткой и ёмкой: "Мы сегодня женимся, а вы чё?".

Поклонники пары незамедлительно отреагировали на публикацию, засыпав молодожёнов поздравлениями. Однако вместе с радостными комментариями возникли и вопросы: на безымянном пальце Олеси не было видно обручального кольца, а детали о самом торжестве пока остаются в тайне.

Напомним, что Олеся Иванченко и Максим Заяц (настоящая фамилия — Загайский) состоят в отношениях с 2023 года. Ведущая уже откровенно рассказывала о распределении финансов в их союзе, отмечая, что хотя она зарабатывает больше, именно возлюбленный закрывает все базовые расходы.

Ранее Олеся Иванченко в эфире своего шоу "Натальная карта" взяла откровенное интервью у Димы Билана, где певец впервые за долгое время признался, что его сердце занято и он "любим и любит".

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