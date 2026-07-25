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Это застало меня врасплох: церемония сына в Сен-Тропе заставила Памелу Андерсон рыдать

Шоу-бизнес

Актриса Памела Андерсон откровенно высказалась о свадьбе своего 28-летнего сына Дилана Джаггера Ли, который после девяти лет отношений связал себя узами брака с дизайнером интерьеров Паулой Брусс. Церемония прошла 26 июня на частной вилле в Сен-Тропе, где пара обручилась в 2024 году.

Актриса Памела Андерсон
Фото: commons.wikimedia.org by elevatefestival, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актриса Памела Андерсон

По словам звезды сериала "Спасатели Малибу", момент бракосочетания оказался для неё настолько эмоциональным, что застал врасплох, хотя её сыновья уже давно живут самостоятельной жизнью. Актриса призналась, что осознание ухода сына в новую семью вызвало у неё смешанные чувства, однако она уверена, что Дилан и Паула созданы друг для друга.

"Это так эмоционально. Это застаёт тебя врасплох, даже несмотря на то, что мы все живём независимой жизнью. Мои мальчики очень самостоятельные, они уже много лет живут отдельно, и они с Паулой вместе уже девять лет, но действительно было такое чувство: "О, Дилан больше не мой. Он и Паула принадлежат друг другу", — поделилась актриса в интервью изданию People.

59-летняя Андерсон также рассказала, что уже с нетерпением ждёт роли бабушки и считает, что живёт "жизнью настоящей бабушки" — проводит много времени в саду, хотя пока не увлекается вязанием или вышивкой.

"Я не могу дождаться, чтобы стать бабушкой. Единственное, чего я пока не делаю, — это не вяжу и не вышиваю", — пошутила она.

Напомним, на днях Дженнифер Лопес отметила свой 57-й день рождения, опубликовав в соцсетях видео с отрывком из речи Теодора Рузвельта "Человек на арене".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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