Zivert больше не скрывает личную жизнь: жест на вечеринке, перечеркнувший годы конспирации

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Сытник), которая на протяжении всей карьеры тщательно скрывает личную жизнь, оказалась в центре внимания после появления слухов о романе с её продюсером Богданом Леоновичем. Поводом для обсуждений стало видео, опубликованное в Instagram*-аккаунте артистки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zivert

На кадрах, снятых на вечеринке по случаю 10-летия творческого проекта Zivert, певица и её продюсер танцуют и обнимаются. Видео было подписано другом артистки фразой "Любовная любовь", что мгновенно вызвало бурную реакцию поклонников. Многие фанаты расценили этот жест как подтверждение романтических отношений, которые пара долгое время скрывала.

"Когда твой друг подписывает видео с продюсером "Любовная любовь", это уже не просто рабочие отношения", — пишут пользователи в комментариях.

Сама Zivert пока не комментирует слухи. Однако известно, что Богдан Леонович — не просто продюсер артистки, а её многолетний творческий партнёр и близкий друг. Их сотрудничество выходит далеко за рамки стандартных продюсерских задач. Вместе они работают над текстами песен, где, по словам Zivert, "где-то 80% пишет он". Именно Леонович привил певице любовь к футбольному клубу "Локомотив", за который он давно болеет.

Ранее Zivert уже приписывали романы с диджеем Евгением Кушниром и певцом Егором Кридом, однако эти слухи были опровергнуты.

Недавно режиссёр Алексей Учитель впервые публично высказался о романе своей дочери Анны Пересильд и певца Вани Дмитриенко, назвав их "удивительной парой" и выразив надежду, что их союз продлится как можно дольше.

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