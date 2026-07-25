Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием

77-летняя Алла Пугачёва впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Вечером 24 июля Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным* посетила открытие фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в концертном зале "Дзинтари". Для певицы, которая с февраля 2022 года практически не выступает, этот выход стал знаковым.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

В кулуарах мероприятия Алла Борисовна дала небольшое интервью местному телеканалу, в котором откровенно призналась, что скучает по живому общению со зрителями. Несмотря на то что сама она много лет говорила о желании спокойной жизни на пенсии, сейчас певица ощущает, как ей не хватает аплодисментов и той особой энергии, которую даёт зал.

"Пройдут годы, и никто не вспомнит ничего. Я хочу вот сейчас, чтобы они вот так говорили про любовь, как они встают, аплодируют… Это, конечно, вдохновляет очень. До слёз трогательно", — призналась артистка.

На слова латвийского журналиста о том, что она вдохновляет людей, Пугачёва отреагировала с иронией: "Что вы говорите?" При этом она подчеркнула, что фестиваль важен не только для Латвии, но и для всех, кто собирается, чтобы петь вместе. Певица призналась, что ей сложно жить в отрыве от зрителей, особенно в такое непростое время.

"Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты ещё живёшь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, веселые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать — как раньше", — не выдержала звезда эстрады.

В начале вечера Пугачёва неохотно соглашалась на фото с поклонниками, однако после окончания шоу настроение артистки заметно улучшилось. Она даже сама позвала одну из девушек для совместного снимка. "Аллочка, вы красотка!" — крикнула ей зрительница, на что певица с улыбкой ответила благодарностью.

Напомним, несколько дней назад Аллу Пугачёву и Максима Галкина уже замечали на прогулке по Юрмале. По данным СМИ, Примадонна приехала в Латвию раньше обычного, чтобы поддержать подругу Лайму Вайкуле на фестивале.

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