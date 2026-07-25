Сын заработал на Патрики: Рудковская рассказала о финансовом воспитании

Продюсер и мать четверых детей Яна Рудковская на фестивале Dream Fest в Баку раскрыла свой подход к финансовому воспитанию наследников. По её словам, она неукоснительно платит детям за любую работу, будь то участие в шоу или фотосессии, считая, что труд должен оплачиваться независимо от возраста.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Яны Рудковской by Инстаграм-аккаунт Яны Рудковской Яна Рудковская

По словам Рудковской, гонорары получают все её дети, включая среднего сына Александра, более известного как Гном Гномыч. Продюсер убеждена, что такой подход с ранних лет формирует у ребёнка правильное отношение к деньгам и труду.

"Я считаю, что любой труд должен быть оплачен. Я своим детям плачу. Они выступают в шоу — я плачу. Они в фотосессии снимаются — тоже я всегда плачу", — заявила Рудковская.

На вопрос о размере гонораров продюсер с улыбкой ответила, что Саша сейчас "дорогой" и зарабатывает вполне прилично. Она даже пошутила, что накоплений сына уже хватило бы на квартиру в престижном районе Москвы.

"Саша дорогой сейчас. Нормально зарабатывает. Как я говорю, на квартирку на Патриках уже заработал", — поделилась Рудковская в разговоре с Super.ru.

Ранее супруг продюсера, фигурист Евгений Плющенко рассказал, как в юности столкнулся с совсем иной финансовой реальностью: в 11 лет он уехал из Волгограда в Петербург, жил один без родителей, а на столе у них с мамой было лишь одно яблоко на двоих.