Сын заработал на Патрики: Рудковская рассказала о финансовом воспитании

Продюсер и мать четверых детей Яна Рудковская на фестивале Dream Fest в Баку раскрыла свой подход к финансовому воспитанию наследников. По её словам, она неукоснительно платит детям за любую работу, будь то участие в шоу или фотосессии, считая, что труд должен оплачиваться независимо от возраста.
По словам Рудковской, гонорары получают все её дети, включая среднего сына Александра, более известного как Гном Гномыч. Продюсер убеждена, что такой подход с ранних лет формирует у ребёнка правильное отношение к деньгам и труду.
"Я считаю, что любой труд должен быть оплачен. Я своим детям плачу. Они выступают в шоу — я плачу. Они в фотосессии снимаются — тоже я всегда плачу", — заявила Рудковская.
На вопрос о размере гонораров продюсер с улыбкой ответила, что Саша сейчас "дорогой" и зарабатывает вполне прилично. Она даже пошутила, что накоплений сына уже хватило бы на квартиру в престижном районе Москвы.
"Саша дорогой сейчас. Нормально зарабатывает. Как я говорю, на квартирку на Патриках уже заработал", — поделилась Рудковская в разговоре с Super.ru.
Ранее супруг продюсера, фигурист Евгений Плющенко рассказал, как в юности столкнулся с совсем иной финансовой реальностью: в 11 лет он уехал из Волгограда в Петербург, жил один без родителей, а на столе у них с мамой было лишь одно яблоко на двоих.
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