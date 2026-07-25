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Лошади вместо женихов на ферме: разведённая Оксана Самойлова объяснила отказ от личной жизни

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова на фестивале Dream Fest в Баку впервые после расставания с рэпером Джиганом откровенно высказалась о своей личной жизни. Блогерша призналась, что в ближайшее время не собирается думать о замужестве, и с юмором ответила на вопрос о поклонниках.

Оксана Самойлова
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Оксаны Самойловой by Инстаграм-аккаунт Оксаны Самойловой
Оксана Самойлова

По словам Самойловой, сейчас у неё практически нет времени на личную жизнь из-за плотного графика и забот. Она подчеркнула, что как минимум следующие два года не планирует вступать в новый брак, предпочитая сосредоточиться на себе, детях и развитии фермерского хозяйства.

"Ухаживания нет, только подарки", — с иронией ответила Оксана на вопрос Super.ru о том, принимает ли она знаки внимания от поклонников.

Среди необычных презентов, которые получает блогерша, оказались животные. Самойлова рассказала, что недавно ей должны подарить ещё одну белую лошадь для фермы. Такие подарки, по её словам, становятся всё более частыми и связаны с её увлечением фермерским хозяйством.

"Из последних сейчас мне должны подарить лошадь. Ещё одну белую. Ну, такое всякое. Животные, там все на ферму", — поделилась Оксана.

Ранее Оксана Самойлова рассказывала, как её экс-муж, рэпер Джиган, отреагировал на её дебютный трек "Мамми". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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