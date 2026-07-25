Тело как единственное спасение: экс-супруг Лерчек нашёл в изоляторе способ забыть о сроке

Экс-супруг блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) Артём Чекалин, отбывающий наказание в московском следственном изоляторе, нашёл способ поддерживать физическую форму. Мужчина, осуждённый на семь лет лишения свободы, уделяет много времени спорту и следит за своим внешним видом.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Лерчек и ее муж

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Чекалин коротко постригся и теперь ежедневно проводит интенсивные тренировки. Физическая активность стала для него способом справляться с заключением и поддерживать тонус.

"Артём Чекалин активно поддерживает физическую форму, коротко постригся и стал ежедневно заниматься тренировками, уделяя много времени спорту", — сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Напомним, что Артём и Валерия Чекалины, совместно с бывшим партнёром Романом Вишняком, перевели свыше 251,5 миллиона рублей, полученных от продаж фитнес-марафона, на счета лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации. Для этого были предоставлены фиктивные документы.

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей. Сама Валерия Чекалина (Лерчек) в настоящее время находится на лечении — у неё диагностирован рак желудка четвёртой стадии, и её уголовное дело было приостановлено.