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В голове совсем не укладывается: выбор ведущего на свадьбе Иды Галич в Осетии разозлил коллегу

Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили в новом выпуске YouTube-шоу "Каково?" резко высказался о свадьбе Иды Галич и Олега Ледвича, которая прошла в начале июля в Северной Осетии.

Ида Галич
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Иды Галич by Инстаграм-аккаунт Иды Галич
Ида Галич

Поводом для критики стал выбор ведущего — шоумена Александра Гудкова, чьё присутствие на празднике вызвало возмущение у Кушанашвили.

"Я не считаю его блестящим ведущим. Это нужно быть какой-то извращенкой, чтобы пригласить его ведущим. Это не значит, что он плохой ведущий. И это не значит, что он не может вести свадьбу. Считаю песню "Я узкий" неостроумной. Но! Это не значит, что они не имеют права поехать туда, куда хотят!" — заявил журналист.

При этом Кушанашвили встал на защиту самой невесты и её права на проведение праздника там, где она мечтала. Он напомнил, что выбор Северной Осетии был обусловлен тем, что там родилась мама Галич, и осудил хейтеров, которые нападают на пару из-за локации в заповедной зоне.

"Женщина хочет быть счастливой. Как она хочет этого добиться, это её дело. Они решили с мужем сделать так. Какое-кто из вас имеет право указывать, куда им отправиться для того, чтобы отпраздновать это событие?" — резюмировал Кушанашвили, призвав оставить пару в покое.

Напомним, свадьба Иды Галич и Олега Ледвича прошла в горах Северной Осетии и обошлась примерно в 50 миллионов рублей. На торжестве присутствовали около 180 гостей, для которых организовали отдельный рейс.

Ранее блогерша признавалась, что из-за плотного графика забыла, когда отдыхала в последний раз, и вынуждена работать больше, чтобы сохранять бизнес и финансы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В голове совсем не укладывается: выбор ведущего на свадьбе Иды Галич в Осетии разозлил коллегу
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