Адвокат и общественный деятель Амаль Клуни, супруга голливудского актёра Джорджа Клуни, поделилась особенностями своего рациона и режима тренировок. Её подход к поддержанию формы оказался на удивление простым, хотя и включает необычное утреннее блюдо.
Ежедневно 48-летняя Амаль начинает день с миёккука — традиционного корейского супа из съедобных бурых водорослей с кунжутным маслом и чесноком. Основу обеденного рациона составляет постный белок, а готовить семье помогает частный шеф-повар Вивиана Фрицци, работающая с семьёй Клуни с 2013 года.
"Кроме того, Клуни делает большую ставку на спорт. Она играет в теннис, ежедневно гуляет около часа, 20 минут уделяет силовым тренировкам и занимается пилатесом", — сообщает Daily Mail.
Такой микс активностей позволяет ей оставаться в тонусе, совмещая блестящую карьеру адвоката, материнство и общественную деятельность. Джордж и Амаль Клуни вместе уже более 12 лет. Они начали встречаться в конце 2013 года, поженились в сентябре 2014 года и воспитывают двоих детей.
Ранее Джордж Клуни рассказывал, как его супруга Амаль устроила сюрприз на его 65-летие: она нарядила близких друзей актёра официантами, которые внезапно появились перед ним во время торжества.
Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.