Простые привычки, а не дорогие диеты: как Амаль Клуни поддерживает форму в 48 лет

Адвокат и общественный деятель Амаль Клуни, супруга голливудского актёра Джорджа Клуни, поделилась особенностями своего рациона и режима тренировок. Её подход к поддержанию формы оказался на удивление простым, хотя и включает необычное утреннее блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джордж и Амаль Клуни

Ежедневно 48-летняя Амаль начинает день с миёккука — традиционного корейского супа из съедобных бурых водорослей с кунжутным маслом и чесноком. Основу обеденного рациона составляет постный белок, а готовить семье помогает частный шеф-повар Вивиана Фрицци, работающая с семьёй Клуни с 2013 года.

"Кроме того, Клуни делает большую ставку на спорт. Она играет в теннис, ежедневно гуляет около часа, 20 минут уделяет силовым тренировкам и занимается пилатесом", — сообщает Daily Mail.

Такой микс активностей позволяет ей оставаться в тонусе, совмещая блестящую карьеру адвоката, материнство и общественную деятельность. Джордж и Амаль Клуни вместе уже более 12 лет. Они начали встречаться в конце 2013 года, поженились в сентябре 2014 года и воспитывают двоих детей.

Ранее Джордж Клуни рассказывал, как его супруга Амаль устроила сюрприз на его 65-летие: она нарядила близких друзей актёра официантами, которые внезапно появились перед ним во время торжества.