Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседи курят и жарят рыбу? Как за копейки превратить квартиру в неприступную крепость для запахов
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Память телефона внезапно растаяла как масло: где прячутся невидимые пожиратели гигабайтов
Секатор в руках — малина в ужасе: от ранней обрезки куст лишится сил и рискует вымерзнуть
Ранняя разлука стала реальностью: Тодоренко объяснила странное и взрослое поведение своего сына
Зеленый изумруд в вашем саду: 6 способов применения мяты, о которых вы точно не знали
Не только треки и ферма: Оксана Самойлова рассказала о планах купить вертолёт и освоить самолёт
Сад, стремящийся к потолку: как подарить любимым растениям вторую жизнь на стене
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата

Простые привычки, а не дорогие диеты: как Амаль Клуни поддерживает форму в 48 лет

Шоу-бизнес

Адвокат и общественный деятель Амаль Клуни, супруга голливудского актёра Джорджа Клуни, поделилась особенностями своего рациона и режима тренировок. Её подход к поддержанию формы оказался на удивление простым, хотя и включает необычное утреннее блюдо.

Джордж и Амаль Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джордж и Амаль Клуни

Ежедневно 48-летняя Амаль начинает день с миёккука — традиционного корейского супа из съедобных бурых водорослей с кунжутным маслом и чесноком. Основу обеденного рациона составляет постный белок, а готовить семье помогает частный шеф-повар Вивиана Фрицци, работающая с семьёй Клуни с 2013 года.

"Кроме того, Клуни делает большую ставку на спорт. Она играет в теннис, ежедневно гуляет около часа, 20 минут уделяет силовым тренировкам и занимается пилатесом", — сообщает Daily Mail.

Такой микс активностей позволяет ей оставаться в тонусе, совмещая блестящую карьеру адвоката, материнство и общественную деятельность. Джордж и Амаль Клуни вместе уже более 12 лет. Они начали встречаться в конце 2013 года, поженились в сентябре 2014 года и воспитывают двоих детей.

Ранее Джордж Клуни рассказывал, как его супруга Амаль устроила сюрприз на его 65-летие: она нарядила близких друзей актёра официантами, которые внезапно появились перед ним во время торжества.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Еда и рецепты
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Российская разработка превращает дроны в легкую добычу: секрет скрыт в полном отсутствии излучения
Технологии
Российская разработка превращает дроны в легкую добычу: секрет скрыт в полном отсутствии излучения
Популярное
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.

Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Последние материалы
Секатор в руках — малина в ужасе: от ранней обрезки куст лишится сил и рискует вымерзнуть
Ранняя разлука стала реальностью: Тодоренко объяснила странное и взрослое поведение своего сына
Зеленый изумруд в вашем саду: 6 способов применения мяты, о которых вы точно не знали
Не только треки и ферма: Оксана Самойлова рассказала о планах купить вертолёт и освоить самолёт
Сад, стремящийся к потолку: как подарить любимым растениям вторую жизнь на стене
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Выглядят на миллион, а стоят копейки: 6 неприхотливых растений, которые придадут саду дорогой лоск
Морковь станет сахарной, а не "деревянной": две подкормки в июле улучшат вкус и лёжкость урожая
Секрет стального кора: всего 10 минут, 10 упражнений и ноль инвентаря
Слова обернулись ударами: конфликт с сокамерником лишил P. Diddy привилегий общего режима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.