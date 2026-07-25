Ранняя разлука стала реальностью: Тодоренко объяснила странное и взрослое поведение своего сына

Телеведущая Регина Тодоренко на фестивале Dream Fest в Баку раскрыла, зачем её семилетний сын Михаил недавно самостоятельно отправился в Санкт-Петербург. Оказалось, что наследник звёздных родителей поехал в северную столицу к подружкам, которые, по его словам, его мотивируют.

Фото: Канал t.me/todorenkoregina by Скриншот канала t.me/todorenkoregina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко

Сама Регина призналась, что ей пока нелегко мириться с тем, что сын становится взрослым и самостоятельным. Однако она считает, что такой опыт необходим для его развития, особенно учитывая, что он мальчик, и когда-то ему придётся брать на себя ответственность. Телеведущая также отметила, что сын сам проявляет инициативу и дистанцируется, когда хочет.

"Он потихонечку становится взрослым. Мне нелегко с этим мириться пока что. Но это такой мой путь. Он мальчик, когда-то придётся взять ответственность за девушку, поэтому, конечно же, я его максимально отпускаю дальше от себя. Он дистанцируется, когда хочет, особенно если это подружки, которые его мотивируют, к которым он хочет поехать в Санкт-Петербург. Да так и сепарируется. Говорит: "Я хочу к подружкам в Санкт-Петербург поехать. Мам, я поеду?" Ну, хорошо", — рассказала Регина Тодоренко в беседе с Super.ru.

Напомним, Регина Тодоренко и её супруг, певец Влад Топалов, воспитывают троих сыновей — Михаила, Мирослава и Фёдора.

Ранее Влад Топалов в шоу "Ставка на любовь" признавался, что его ближайшие друзья, с которыми он дружит десятилетиями, не понимают и не принимают его брак с Региной Тодоренко, однако сам он уверен, что они дополняют друг друга, и готов вкладывать в отношения все силы.