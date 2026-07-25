Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседи курят и жарят рыбу? Как за копейки превратить квартиру в неприступную крепость для запахов
Простые привычки, а не дорогие диеты: как Амаль Клуни поддерживает форму в 48 лет
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Память телефона внезапно растаяла как масло: где прячутся невидимые пожиратели гигабайтов
Секатор в руках — малина в ужасе: от ранней обрезки куст лишится сил и рискует вымерзнуть
Зеленый изумруд в вашем саду: 6 способов применения мяты, о которых вы точно не знали
Не только треки и ферма: Оксана Самойлова рассказала о планах купить вертолёт и освоить самолёт
Сад, стремящийся к потолку: как подарить любимым растениям вторую жизнь на стене
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата

Ранняя разлука стала реальностью: Тодоренко объяснила странное и взрослое поведение своего сына

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко на фестивале Dream Fest в Баку раскрыла, зачем её семилетний сын Михаил недавно самостоятельно отправился в Санкт-Петербург. Оказалось, что наследник звёздных родителей поехал в северную столицу к подружкам, которые, по его словам, его мотивируют.

Регина Тодоренко
Фото: Канал t.me/todorenkoregina by Скриншот канала t.me/todorenkoregina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

Сама Регина призналась, что ей пока нелегко мириться с тем, что сын становится взрослым и самостоятельным. Однако она считает, что такой опыт необходим для его развития, особенно учитывая, что он мальчик, и когда-то ему придётся брать на себя ответственность. Телеведущая также отметила, что сын сам проявляет инициативу и дистанцируется, когда хочет.

"Он потихонечку становится взрослым. Мне нелегко с этим мириться пока что. Но это такой мой путь. Он мальчик, когда-то придётся взять ответственность за девушку, поэтому, конечно же, я его максимально отпускаю дальше от себя. Он дистанцируется, когда хочет, особенно если это подружки, которые его мотивируют, к которым он хочет поехать в Санкт-Петербург. Да так и сепарируется. Говорит: "Я хочу к подружкам в Санкт-Петербург поехать. Мам, я поеду?" Ну, хорошо", — рассказала Регина Тодоренко в беседе с Super.ru.

Напомним, Регина Тодоренко и её супруг, певец Влад Топалов, воспитывают троих сыновей — Михаила, Мирослава и Фёдора.

Ранее Влад Топалов в шоу "Ставка на любовь" признавался, что его ближайшие друзья, с которыми он дружит десятилетиями, не понимают и не принимают его брак с Региной Тодоренко, однако сам он уверен, что они дополняют друг друга, и готов вкладывать в отношения все силы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Еда и рецепты
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Популярное
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.

Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Последние материалы
Секатор в руках — малина в ужасе: от ранней обрезки куст лишится сил и рискует вымерзнуть
Ранняя разлука стала реальностью: Тодоренко объяснила странное и взрослое поведение своего сына
Зеленый изумруд в вашем саду: 6 способов применения мяты, о которых вы точно не знали
Не только треки и ферма: Оксана Самойлова рассказала о планах купить вертолёт и освоить самолёт
Сад, стремящийся к потолку: как подарить любимым растениям вторую жизнь на стене
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Выглядят на миллион, а стоят копейки: 6 неприхотливых растений, которые придадут саду дорогой лоск
Морковь станет сахарной, а не "деревянной": две подкормки в июле улучшат вкус и лёжкость урожая
Секрет стального кора: всего 10 минут, 10 упражнений и ноль инвентаря
Слова обернулись ударами: конфликт с сокамерником лишил P. Diddy привилегий общего режима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.