Не только треки и ферма: Оксана Самойлова рассказала о планах купить вертолёт и освоить самолёт

Оксана Самойлова на фестивале Dream Fest в Баку вновь удивила поклонников своими амбициями. Блогерша и многодетная мать призналась, что всерьёз задумалась о покупке собственного вертолёта, стоимость которого, по её словам, начинается от 60 миллионов рублей.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Оксаны Самойловой by Инстаграм-аккаунт Оксаны Самойловой Оксана Самойлова

Сейчас Самойлова регулярно летает на вертолёте, в частности, добирается так до своей фермы. Однако, как она призналась, управление воздушным судном оказалось куда сложнее, чем она предполагала изначально. Блогерша планирует не останавливаться на достигнутом и в будущем освоить пилотирование самолёта, который, по её мнению, будет освоить легче.

По словам Оксаны, её представления о пилотировании были наивными. Она думала, что достаточно сесть, нажать несколько кнопок и взлететь, но реальность оказалась иной. Каждый полёт требует формирования новых нейронных связей и серьёзной концентрации.

"Я думала, что там сел, нажал — тык-тык — и полетела. Нет, оказывается, не так. Очень сложно. Абсолютно новые нейронные связи образовываются каждый полёт. Дальше я хочу пилотировать самолёт, но это сильно легче", — поделилась Самойлова.

Несмотря на сложности, блогерша не теряет энтузиазма и уже строит планы на будущее в авиации. Она отметила, что это не просто хобби, а часть её "сумасшедших идей", которые она привыкла воплощать в жизнь.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, как экс-муж, рэпер Джиган, отреагировал на её дебютный трек "Мамми".