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Слова обернулись ударами: конфликт с сокамерником лишил P. Diddy привилегий общего режима

Шоу-бизнес

Шон Комбс, более известный как P. Diddy, оказался в одиночной камере исправительного учреждения Форт-Дикс в Нью-Джерси. Причиной стала физическая стычка с другим заключённым, вспыхнувшая после того, как в адрес рэпера прозвучали оскорбительные высказывания.

Пи Дидди
Фото: commons.wikimedia.org by Nikeush, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пи Дидди

По данным нескольких источников, конфликт произошёл на этой неделе внутри федеральной тюрьмы. Сначала между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая почти мгновенно переросла в толкотню и удары. Инсайдеры отмечают, что 56-летний музыкант "не растерялся" и "держался стойко" во время потасовки. Сотрудники тюрьмы быстро разняли участников драки.

"Наши источники говорят, что Комбс "держался стойко" во время драки, которая была быстро пресечена сотрудниками тюрьмы, разнявшими обоих мужчин", — сообщает TMZ.

После инцидента Шона Комбса немедленно перевели в одиночную камеру ("the hole"). Представители Федерального бюро тюрем отказались от комментариев, сославшись на политику конфиденциальности в отношении дисциплинарных взысканий. Неизвестно, находится ли он там до сих пор, а также неясно, повлияет ли этот инцидент на его возможный досрочный выход на свободу.

Ранее Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) за пропуск судебного заседания, заявив, что её публичная активность и "жизнь напоказ" вызывают раздражение у судей и могут привести к тюремному заключению.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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