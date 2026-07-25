Слова обернулись ударами: конфликт с сокамерником лишил P. Diddy привилегий общего режима

Шон Комбс, более известный как P. Diddy, оказался в одиночной камере исправительного учреждения Форт-Дикс в Нью-Джерси. Причиной стала физическая стычка с другим заключённым, вспыхнувшая после того, как в адрес рэпера прозвучали оскорбительные высказывания.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikeush, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пи Дидди

По данным нескольких источников, конфликт произошёл на этой неделе внутри федеральной тюрьмы. Сначала между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая почти мгновенно переросла в толкотню и удары. Инсайдеры отмечают, что 56-летний музыкант "не растерялся" и "держался стойко" во время потасовки. Сотрудники тюрьмы быстро разняли участников драки.

"Наши источники говорят, что Комбс "держался стойко" во время драки, которая была быстро пресечена сотрудниками тюрьмы, разнявшими обоих мужчин", — сообщает TMZ.

После инцидента Шона Комбса немедленно перевели в одиночную камеру ("the hole"). Представители Федерального бюро тюрем отказались от комментариев, сославшись на политику конфиденциальности в отношении дисциплинарных взысканий. Неизвестно, находится ли он там до сих пор, а также неясно, повлияет ли этот инцидент на его возможный досрочный выход на свободу.

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