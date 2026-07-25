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Жизнь без знания иврита оказалась ловушкой: экс-ведущий Первого канала пожаловался на израильский быт

Шоу-бизнес

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший в Израиль после начала специальной военной операции, в интервью израильскому изданию "Вести" честно рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на новом месте.

Телеведущий Антон Привольнов
Фото: commons.wikimedia.org by Smallhedgehog, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Антон Привольнов

По его словам, главными проблемами стали языковой барьер и сложная бюрократическая система.

Как признался телеведущий, незнание иврита создает серьёзные бытовые трудности. Ему сложно разбираться в счетах за коммунальные услуги, понимать, за что и сколько списывают деньги. При этом Привольнов отметил, что старается изучать язык и считает свои трудности временными.

"Мне сложно разбираться во всех этих [нюансах]: как платить за то, за сё, а почему я тут плачу, а я не понимаю, что с меня списывают", — поделился Привольнов.

Также ведущий признался, что его раздражает израильская бюрократия. Несмотря на это, Привольнов заверил, что старается принимать Израиль таким, какой он есть, и не теряет оптимизма.

Ранее в другом интервью он уже отмечал, что многие репатрианты могут ощущать себя "людьми второго сорта", особенно в первые годы, а реальность адаптации часто оказывается сложнее ожиданий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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