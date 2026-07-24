Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Танец на невидимых волнах: как вожак птичьей стаи облегчает жизнь остальным
Холод лезет в огород без стыда: этот раствор ускорит налив томатов в пасмурные недели
Сначала требовали диплом, а теперь злятся: Бузова выставила хейтеров Анны Пересильд на посмешище
Обитель незваных гостей: как распознать диванного клопа и уничтожить его гнездо
Диван просел и заскрипел? Как частичная перетяжка преображает любимый уголок отдыха
Слёзы счастья в гостиной особняка: неожиданный сюрприз от Виктории Бони тронул Волочкову до глубины души
Фамилия больше не имеет значения: дочь Тома Круза дебютирует в классической постановке
Оригинальный рассол для томатов: яблочный уксус и специи творят волшебство за 12 часов
Живое серебро и тихий шелест: 8 злаков, которые сделают ваш сад дорогим

72-летнее заблуждение семьи: настоящее имя Опры Уинфри оставалось тайной до 20 лет

Шоу-бизнес

72-летняя Опра Уинфри, одна из самых влиятельных телеведущих в мире, в подкасте актрисы Кеки Палмер "Baby, This Is Keke Palmer" сделала неожиданное признание. Оказывается, всю свою жизнь она носила имя, которое не было записано в её свидетельстве о рождении. Настоящее имя звезды — Орпа (Orpah).

Опра Уинфри
Фото: commons.wikimedia.org by Maryland GovPics, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Опра Уинфри

Как объяснила сама Уинфри, родители назвали её в честь библейской героини из Книги Руфь (первая глава, 14-й стих). Однако из-за того, что никто в её семье не знал, как правильно пишется это имя, со временем буквы "P" и "R" поменялись местами, и Орпа превратилась в Опру. Телеведущая призналась, что узнала о существовании ошибки только в 20 лет.

"Это было имя Орпа из Библии. Книга Руфь, первая глава, 14-й стих. Это целая история о Руфи и Ноемини, — рассказала Уинфри. — А потом люди начали называть меня Опрой. Так что это просто разница между тем, стоит ли "P" перед "R" или после. Как только они начали называть меня Опрой, так всё и осталось".

Кека Палмер, которая сама носит имя Лорен Кейана Палмер по свидетельству о рождении, была искренне удивлена открытием. Уинфри также отметила, что её медиа-империя называется "Harpo Productions", что является словом "Oprah", написанным задом наперёд.

Напомним, что Опра Уинфри начала свою карьеру на телевидении в возрасте 17 лет и выросла в бедности. В 1986 году она стала ведущей культового шоу "The Oprah Winfrey Show", которое сделало её одной из самых влиятельных женщин в мире. Её состояние на сегодняшний день оценивается в 3,4 миллиарда долларов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Приморский край
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Еда и рецепты
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Популярное
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.

Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Последние материалы
Диван просел и заскрипел? Как частичная перетяжка преображает любимый уголок отдыха
Слёзы счастья в гостиной особняка: неожиданный сюрприз от Виктории Бони тронул Волочкову до глубины души
Фамилия больше не имеет значения: дочь Тома Круза дебютирует в классической постановке
Оригинальный рассол для томатов: яблочный уксус и специи творят волшебство за 12 часов
Живое серебро и тихий шелест: 8 злаков, которые сделают ваш сад дорогим
Новый коронавирус уже добрался до России: почему штаммом "Цикада" в основном болеют дети
Британский престол на пороге перемен: роковая черта характера Уильяма поссорила его с королём
Ученые обнаружили связь между физическими нагрузками и эффективностью глимфатической системы
Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино
Россельхознадзор обнаружил хинолоны в куриных яйцах из Ярославской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.