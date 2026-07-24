72-летнее заблуждение семьи: настоящее имя Опры Уинфри оставалось тайной до 20 лет

72-летняя Опра Уинфри, одна из самых влиятельных телеведущих в мире, в подкасте актрисы Кеки Палмер "Baby, This Is Keke Palmer" сделала неожиданное признание. Оказывается, всю свою жизнь она носила имя, которое не было записано в её свидетельстве о рождении. Настоящее имя звезды — Орпа (Orpah).

Фото: commons.wikimedia.org by Maryland GovPics, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Опра Уинфри

Как объяснила сама Уинфри, родители назвали её в честь библейской героини из Книги Руфь (первая глава, 14-й стих). Однако из-за того, что никто в её семье не знал, как правильно пишется это имя, со временем буквы "P" и "R" поменялись местами, и Орпа превратилась в Опру. Телеведущая призналась, что узнала о существовании ошибки только в 20 лет.

"Это было имя Орпа из Библии. Книга Руфь, первая глава, 14-й стих. Это целая история о Руфи и Ноемини, — рассказала Уинфри. — А потом люди начали называть меня Опрой. Так что это просто разница между тем, стоит ли "P" перед "R" или после. Как только они начали называть меня Опрой, так всё и осталось".

Кека Палмер, которая сама носит имя Лорен Кейана Палмер по свидетельству о рождении, была искренне удивлена открытием. Уинфри также отметила, что её медиа-империя называется "Harpo Productions", что является словом "Oprah", написанным задом наперёд.

Напомним, что Опра Уинфри начала свою карьеру на телевидении в возрасте 17 лет и выросла в бедности. В 1986 году она стала ведущей культового шоу "The Oprah Winfrey Show", которое сделало её одной из самых влиятельных женщин в мире. Её состояние на сегодняшний день оценивается в 3,4 миллиарда долларов.