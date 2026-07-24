Слёзы счастья в гостиной особняка: неожиданный сюрприз от Виктории Бони тронул Волочкову до глубины души

Балерина Анастасия Волочкова в личном блоге опубликовала видео, в котором показала щедрый подарок от подруги, телеведущей Виктории Бони. Экс‑участница "Дома‑2" отправила артистке целую посылку с косметическими средствами, чем тронула её до глубины души.

Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова

Волочкова призналась, что заказала себе лишь один хайлайтер, но вместо этого получила целую коробку с блесками для губ, румянами и маслом. Особенно балерину поразила приложенная к подарку открытка, написанная Боней от руки. Этот жест показался ей особенно значимым и тёплым.

"Мне так захотелось хайлайтер, а вот вместо хайлайтера мне Вика передала целую, знаете, целую просто посылку… Блески для губ, блески — и самое интересное, знаете, что Вика ещё мне положила сюда? Во‑первых, румяшки — очень хорошие. Кисточка у меня есть, и вот масло для губ — это вообще фантастика какая‑то. Я видела, Вика, у тебя… Спасибо тебе большое! Ты знаешь, ты настоящий друг и очень хороший человек", — поделилась знаменитость.

Балерина записала благодарственное видео, аккуратно расставив подарки в гостиной своего особняка, а некоторые из них тестировала прямо в процессе съёмки. Она отметила, что особенно ценит внимание и доброту подруги, и пообещала воспользоваться новыми средствами уже на завтрашнем концерте.

"Ты знаешь, это поступок. Спасибо тебе большое! Летела из другой страны эта посылка, и теперь она у меня. Спасибо огромное! Я просто очень ценю внимание и добро, Вик, спасибо тебе огромное! Вот завтра у меня концерт — вот воспользуюсь уже всеми продуктами", — обратилась к Боне артистка.

Ранее Анастасия Волочкова откровенно рассказала о психологической травме из-за контроля матери в юности. Балерина вспомнила, как в 16 лет ей запрещали встречаться с первой любовью, и как мать наказывала её исчезновениями, заставляя стоять у иконы до утра.